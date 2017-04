Kettejevci s predsednikom države

18.4.2017 | 15:50

Novo mesto, Žalec - V četrtek, 13. aprila, so se učenci OŠ Dragotina Ketteja udeležili državne glasbene revije Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo. Letos je potekala v Žalcu, udeležba je bila izjemna, saj je v dveh dneh nastopilo več kot 50 skupin iz osnovnih šol s prilagojenim programom, zavodov in društev.

Glasbeno-instrumentalna skupina Kettejevci se je predstavila v uvodnem delu s skladbo Slavka in Vilka Avsenika Večer na Robleku. Učenci so nastop lepo izpeljali in bili nagrajeni z burnim aplavzom.

Nastop je bil prav poseben, saj so pokazali, kaj znajo, celo pred častnim gostom prireditve predsednikom države Borutom Pahorjem. Po otvoritvenem delu in prvih nastopih skupin se je z udeleženci srečal v avli kulturnega doma, kjer je bila priložnost za pogovor in fotografiranje.

Po ogledu ostalih nastopajočih skupin so se učenci sprehodili skozi mestno jedro in si ogledali nekatere znamenitosti ter se po kosilu zadovoljni odpravili domov.

Takšna srečanja nas vse nedvomno bogatijo in želimo si, da bi jih bilo v bodoče še več.

Darinka Pirc

Galerija