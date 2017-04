Zaključek predšolske bralne značke v vrtcu Radovednež

18.4.2017 | 16:15

Škocjan - Tone Pavček je zapisal: »Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« S to mislijo se je v četrtek, 13. aprila, ob 17. uri začela prireditev ob zaključku predšolske bralne značke, ki jo je povezovala knjižničarka Marinka Cerinšek.

V škocjanskem Vrtcu Radovednež vzgojiteljice spodbujamo družinsko branje, kajti branje ugodno vpliva na otrokov vsestranski razvoj. Spodbuja njegov jezikovni in intelektualni razvoj, razvoj domišljije in bogati čustveno življenje, bogati besedni zaklad, širi obzorje na različnih področjih znanja. Branje pravljic in drugega leposlovja jih senzibilizira za estetsko doživljanje književnosti, uporaba poučne literature jih navaja na knjigo kot vir informacij in znanja.

Tako smo se zbrali na prireditvi, ki so jo obiskali otroci starejših skupin skupaj s starši. Vse zbrane je nagovorila Irena Čengija Peterlin, ravnateljica Vrtca Radovednež in OŠ Frana Metelka, o pomenu branja. Lara Gornik je z melodijami Bacha in Čajkovskega obogatila program. Sledila je podelitev pohval vzgojiteljic otrokom iz skupin Navihančki, Cicibani, Raziskovalci, Vsevedi in Mehurčki. Pohvalo za opravljeno predšolsko bralno značko je osvojilo kar 77 otrok.

Po končani podelitvi smo si ogledali predstavo Nerodna Avguština, ki je bila zelo aktivna in energična. To je družinska predstava, ki jo igrata Andreja Stare in Sten Vilar. Je zgodba o klovnu in njegovi družini, ki je najbolj srečna takrat, ko se Nerodna Avguština in njen mož, zvezda cirkusa, dogovorita, da si bosta v življenju pomagala in si v družini delila delo. Nerodni Avguštin, zvezda cirkusa, mora zaradi zobobola k zdravniku in zamudi na večerni nastop. Nadomesti ga njegova žena, gospodinja, ki je preprosto odlična. Predstavo je nadobudnim bralcem podarila šola.

Vzgojiteljice vrtca se zahvaljujemo knjižničarki Marinki Cerinšek, Lari Gornik, mlademu tehniku Luku Novaku in ravnateljici Ireni Čengija Peterlin.

Naj zaključim, da smo starši in vzgojitelji otroku vzor. Tako bo spoznaval, da je branje pomembno, vredno pozornosti, in si bo tako kmalu želel posnemati odrasle tudi pri branju.

Brigita Hočevar

