Trčila kombinirano in osebno vozilo

18.4.2017 | 18:55

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 6.09 sta na avtocestnem odseku Dobruška vas-Kronovo v smeri Novega mesta v občini Šmarješke Toplice trčila kombinirano in osebno vozilo. Poškodovala se je ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče ter pomagali reševalcem in policistom.

Poškodovanega odpeljali v bolnico

Danes ob 12.35 so posredovali gasilci PGE Krško in reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice na relaciji avtoceste Čatež ob Savi-Drnovo, kjer je prišlo do prometne nesreče dveh osebnih vozil. Reševalci so oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v UC Brežice. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovani osebi, odklopili akumulatorja na vozilih in pomagali reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Obveščene so bile pristojne službe.

Trčili na avtocesti

Danes ob 12.35 so na avtocesti Drnovo-Čatež ob Savi v občini Krško trčili dve osebni in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja.

Razlila se je kislina

Ob 12.42 se je na Podbevškovi ulici v Novem mestu v enem poslovnih prostorov razlila kislina iz poškodovanega akumulatorja. Gasilci GRC Novo mesto so z vpojnimi sredstvi posuli razlito kislino in poškodovan akumulator predali pristojni službi

L. M..