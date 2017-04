Dobrodelni koncert OŠ Šentjernej in Orkestra Ave za nov vrtec

19.4.2017 | 10:05

Radko Luzar in Renata Zupanc Grom

Šentjernej - Prihodnji torek, 25. aprila, se v Kulturnem centru Primoža Trubarja ob 19. uri obeta zanimiv kulturni dogodek, dobrodelni koncert z naslovom O soncu, o reki in o drugih lepih stvareh, ki ga pod pokroviteljstvom Občine Šentjernej pripravljata OŠ Šentjernej in Orkester Ave.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedala ravnateljica šole Renata Zupanc Grom, so želeli na svojstven način zaznamovati svetovni dan Zemlje, saj ima šola že nekaj let zapored naziv eko šola in tudi sicer ne pozablja na ekološke teme, spremlja pa tudi nekajletna prizadevanja občine in trud mnogih za nov vrtec v Šentjerneju. »Vrtec Čebelica je bil dolga leta del šole, vezi so ostale, in z dobrodelnim koncertom, ki smo ga pripravili skupaj z Orkestrom Ave Šentjernej, ki je ravno tako želel prispevati k vrtcu, smo se lotili projekta,« je povedala Zupanc Gromova in se obenem zahvalila občini za pomoč z brezplačnim najemom dvorane in kritjem materialnih stroškov. Poudarila je, da bo tako prav ves zbrani denar - vstopnina za koncert znaša pet evrov - šel v dobrodelne namene.

SPOROČILO: SPOŠTOVANJE NARAVE

Lucija Kuntarič

O koncertu je podrobneje spregovorila Lucija Kuntarič, ki je poudarila, da je bilo njeno glavno vodilo pri oblikovanju scenarija in režije spoštovanje, medsebojno razumevanje ter sožitje vseh živih bitij na tem planetu. »Ljudje smo le del živih bitij, ne glavni, in tega se moramo zavedati. Obiskovalci bodo v uro trajajoči predstavi skozi gib, glasbo, pesem in pripoved začutili lepoto narave, ki nam je dana. Dobili bodo iztočnice za razmišljanje - v kakšnem svetu želimo, da bi živeli naši otroci tega sveta?« je povedala Kuntaričeva in poudarila, da je projekt dragocena izkušnja tudi za vse nastopajoče v smislu sodelovanja, simbioze, kar je v današnjem, tako egocentričnem svetu, še kako pomembno.

V koncertu bo nastopilo okrog dvesto otrok - otroška gledališka skupina Cukrčki (1.do 5. razred), gledališka skupina Di Leo (6. do 8. razred), prav za to priložnost izbran pevski sestav pod vodstvom Tine Lahne, otroška folklorna skupina Šentlora, plesna skupina Harlekin, gostujoča skupina Tabulari, društvo za pripovedovanje zgodb iz Krškega.

Dirigent Orkestra Ave Miro Saje (na desni) ter predsednica orkestra Tina Lahne (na levi)

»SVOJSTVEN FENOMEN«

Seveda pa je v projektu nepogrešljiv Orkester Ave Šentjernej pod vodstvom Mira Sajeta, v katerem deluje nekaj preko štirideset mladih glasbenikov. Saje je povedal, da so se - kot že nekajkrat poprej - pri delu odlično ujeli s scenaristko Kuntaričevo, šolo in vsemi ostali sodelujočimi, tako da je znova z minimalnimi stroški nastal zanimiv projekt, na katerega so lahko ponosni. Spomnimo na muzikal Veselje leta 2009, ki so mu sledili muzikali Franciskus, Prihodnost, Ljubezen vse premaga. Mnoge so večkrat ponovili zaradi velikega zanimanja.

»To, kar nastaja v Šentjerneju, je svojevrsten fenomen in ne morem razumeti, da naše delo ostaja neopaženo in necenjeno. A mi bomo ustvarjali naprej, kraju pa se bo to nekoč gotovo bogato povrnilo,« je dejal Saje. Poudaril je še, da v takih projektih osebnostno raste tudi orkester.

Od leve proti desni: župan Radko Luzar, ravnateljica Renata Zupanc Grom, predsednica in podpredsednik Orkestra Ave, Tina Lahne in Alen Pavlič, ter dirigent Miro Saje

POKROVITELJSTVO OBČINE

Župan Radko Luzar se je vsem sodelujočim zahvalil za lepo gesto in za organizacijo dogodka, s katerim bo prišlo spet nekaj sredstev za nov vrtec v Šentjerneju, ki ga bo - če bo vse po sreči - začeli graditi še to pomlad, dokončan pa naj bi bil do jeseni prihodnjega leta. Javni razpis za izvajalca del je objavljen, 9. maja bodo odpirali vloge. Kot je povedal župan, se je do sedaj na posebnem podračunu občine za nov vrtec zbralo 27.600 evrov, za kar so se trudili tako sam vrtec kot mnoga društva in posamezniki. »Vesel sem, da bo nov vrtec skupna zgodba,« je dejal na novinarski konferenci in povedal, da če bo zanimanje za koncert, bo tudi drugič občina prispevala brezplačno dvorano.

Ana Srpčič

Novega vrtca v Šentjerneju pa se seveda še kako veselijo tudi v samem Vrtcu Čebelica, kjer je letošnji pomladni vpis znova pokazal na hudo prostorsko stisko. Ravnateljica Ana Srpčič je povedala, da verjame, da vrtec zdaj pa res bo, in da so se vsa leta trudili, da ta ideja med občani ne bi zamrla. Delavci vrtca so s kar nekaj dogodki in akcijami tudi sami zbirali za obsežno investicijo in so veseli, da bo tudi dobrodelni koncert prihodnji teden prispeval »nekaj kamenčkov v mozaik«.

Besedilo in foto: L. Markelj

