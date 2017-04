Vbrizgala ji je heroin, ona pa je padla v nezavest

19.4.2017 | 08:15

Renata Volavšek (Foto: J. A.)

Krško - Včasih dolgo traja, da roka pravice doseže tistega, ki se je zapletel v kaznivo dejanje, kar kaže primer Renate Volavšek, ki trenutno živi v skupnosti za odvajanje od drog na Nizozemskem, kritičnega leta 2009 pa je stanovala na Senovem. V minulih dneh je na krškem okrožnem sodišču priznala, da je kriva, in bila obsojena na pogojno kazen.

»Obtožena je kriva kaznivega dejanja omogočanja uživanja drog,« je v izreku sodbe rekel sodnik Gojmir Pešec in Volavškovo obsodil na pogojno kazen osmih mesecev zapora v preizkusni dobi dveh let. Dodal je še, da se v kazen všteje čas, ki ga je preživela v priporu, hkrati jo je oprostil stroškov kazenskega postopka in sodnih taks. »Od kaznivega dejanja je preteklo že veliko časa, poleg tega ste si uredili življenje,« je odločitev podkrepil sodnik.

Novembra 2009 se je Volavškova še drogirala. Šla je k znanki na Senovem, tudi ona je bila odvisnica, in pripravila manjšo količino heroina. »Heroin je za uživanje pripravila s segrevanjem in ga nato vbrizgala znanki,« je iz obtožnice prebral višji državni tožilec Jože Zevnik, ki je predlagal enako kazen, kot jo je izrekel sodnik, razlika je bila le v preizkusni dobi, saj je Zevnik predlagal eno leto več, torej tri leta.

Znanka Volavškove se je takrat zastrupila in padla v nezavest, kar je bil razlog, da je pristala v brežiški bolnici.

»Šlo je za splet okoliščin, posledico moje odvisnosti in nepremišljenih dejanj. Nič hudega nisem želela, nikomur nisem hotela škoditi, še najmanj pa njej,« je obtoženka, ki sta jo pravosodni policistki pripeljali iz pripora (tam je pristala, ker so jo slovenskim organom predali nizozemski), povedala med zagovorom.

V nadaljevanju je pojasnila, da je že pet let na zdravljenju od odvisnosti na Nizozemskem. Živi in dela v skupnosti, pri tem programu pa ne gre samo za opustitev drog, ampak za način razmišljanja, socialno življenje in delo. V to organizacijo, kjer lahko ostanejo samo abstinenti, je šla prostovoljno.

»Skozi odvisnost sem najbolj prizadela sebe in družino, otrokom sem se tudi opravičila,« je še dodala zgovorna obtoženka, ki jo je zastopal odvetnik Boris Patty. Sicer jo na krškem sodišču čaka še en kazenski postopek – zaradi zanemarjanja otrok, tudi ta je še iz časov njene odvisnosti.

Po razglašeni sodbi ni bilo več pripornih razlogov, zato je Volavškova s sodišča odšla svobodna.

J. Ambrožič