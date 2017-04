Na Ljubljanski počila cev; danes brez elektrike

19.4.2017 | 07:05

Davi ob 4.31 uri je na Ljubljanski cesti v Novem mestu počila glavna vodovodna cev. Zaradi odtekanja vode po cestišču so gasilci GRC Novo mesto zaprli glavni vodovodni ventil. Delavci Komunale Novo mesto bodo sanirali počeno cev.

Tlelo pod stopnicami

Včeraj ob 11.28 je bilo na Trgu zbora odposlancev v Kočevju zadimljeno stopnišče v objektu. Gasilci PGD Kočevje so na kraju ugotovili, da je zaradi gorečih saj v dimniku pred dvema dnevoma tlelo v leseni stopniščni konstrukciji. Gasilci so odstranili pet lesenih stopnic, okoli kvadratni meter lesenega stopniščnega opaža, tri kvadratne metre ometa in pogasili tleče ostanke lesene konstrukcije ter preostale prostore preventivno pregledali s termo kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZABORŠT.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATO in TP RAČJE SELO;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Črete, Mali Kamen Okrog, Veliki Kamen, Lipni vrh, Tolsti vrh, Mrčna sela, Glažuta, Jevša, Bohor, Gradišče med 8:00 in 11:00 uro ter za področje nadzorništva Bistrica na območju TP Orešje, Orešje grad, Orešje Ledina, Orešje Sotla, Drenovec in Zgornja vas Drenovec med 10:00 in 13:00 uro.

M. K.