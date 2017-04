Cvičkova princesa vabi na dobrodelni festival

19.4.2017 | 15:15

18. cvičkova princesa Anja Mrhar v nedeljo, 7. maja, pripravlja dobrodelni festival Cviček v srcu, na katerem bodo zbirali prispevke za deklico s cerebralno paralizo. (Foto: Andrej Matič)

Šentrupert - »Kozolci so od nekdaj veljali za prostor, kamor se je shranjevalo pridelke, žito, seno. Mnogokrat se je pod njimi tudi trdo delalo. Svojemu namenu so služili v času, ko ni bilo elektronike, televizorjev ali mobilnih telefonov in so po vsem opravljenem delu služili tudi kot kraj za druženje, smeh, zvoke harmonike ali doma izdelanih glasbil. Kozolec je bil prizorišče mnogih vragolij in velikokrat tudi kraj, kjer sta se po večernici skrivaje srečala dva mlada zaljubljenca,« o tej kulturni dediščini pripoveduje 18. cvičkova princesa Anja Mrhar, ki sicer prihaja s Čateža pri Trebnjem.

»Vzdušje, ki je nekoč vladalo pod kozolci, pa je sčasoma zamrlo na račun sodobnejšega načina življenja. Marsikje kozolci samevajo s shranjenim starim orodjem in stroji. Mnogi so tudi ostali pozabljeni in prepuščeni propadanju. Prostor, katerega tramovi so bili priča tolikim zgodbam, tolikemu veselju, preprosti sreči, tolikim pozabljenim bajkam, in prostor, katerega tramovi so prepojeni z ljudskimi pesmimi, ki ne bodo nikoli več slišane,« še pove.

In prav z namenom obujanja tega prijetnega, preprostega vzdušja, ki so ga nekoč ustvarjali zgolj z dušo, domišljijo in ljubeznijo, se je Mrharjeva kot 18. cvičkova princesa odločila, da tudi s svojim dobrodelnim dogodkom, ob dolenjskem vinu in hrani, obudi vsaj delček tega prisrčnega načina življenja pod kozolci. Načina življenja, ki so ga poznali tudi po vaseh na Dolenjskem, pravi.

V šentrupertski Deželi kozolcev tako v nedeljo, 7. maja, organizira dobrodelni festival »Cviček v srcu«, ki bo, kot pravi, združil kulturno dediščino kozolcev s kmečkimi igrami, dolenjskim vinom, dolenjsko kulinariko in tudi zvoki ubranih glasov ter harmonike. Program bodo začeli ob 15. uri s kmečkimi igrami za vse generacije, z delavnico izdelovanja cvičkovega mila, potekala bo tudi lutkovna predstava za najmlajše. Med 17. uro in 18.30 bo čas za kulturo, ko bodo nastopili različni, pisani kulturniki. Za zaključek pa bodo še zaplesali ob zvokih ansambla Dolenjskih pet, ob tem bodo lahko obiskovalci na vinarskih stojnicah degustirali vina dolenskih vinarjev in dobrote, pripravljene na temo Dolenjska in cviček, napoveduje Mrharjeva.

Celotna prireditev bo dobrodelna in bo namenjena zbiranju sredstev za deklico s cerebralno paralizo iz občine Trebnje. »Njena družina si žal plačljivih terapij, ki bi jih deklica sicer potrebovala, ne more privoščiti, zato bomo 7. maja pod kozolci stopili skupaj, se podružili, nasmejali, spili kozarček ali dva rujnega, nekaj dolenjskega tudi prigriznili ter hkrati s tem pomagali pomoči potrebni deklici. Stopimo skupaj in pomagajmo,« še vabi 18. cvičkova princesa.

J. S.