V Novem mestu Eko teden

19.4.2017 | 14:00

V petek bodo na novomeškem Glavnem trgu tradicionalno praznovali tudi Dan zemlje. (Foto: M. Ž./ arhiv DL)

Novo mesto - V Novem mestu se je včeraj začel 2. EKO TEDEN, ki bo trajal do sobote, 22. aprila 2017. V dogajanje se vključujejo različni novomeški zavodi, ki bodo del svoje dejavnosti posvetili ekološkim temam. Podrobnejši program dogajanja je v priponki.

Kot so sporočili z novomeške občine, bodo v petek, 21. aprila, na novomeškem Glavnem trgu od 9. ure do 12.30 tradicionalno praznovali tudi Dan zemlje. V okviru pestrega dogajanja pripravljajo predstavitve ekoloških dejavnosti posameznih osnovnih šol na stojnicah in v okviru delavnic, predstavitvene stojnice in delavnice pripravljajo tudi posamezna društva in organizacije, dogajanje pa bodo popestrili s predstavitvenimi točkami na odru.

Sicer pa v petek v Novem mestu vnovič pripravljajo tudi Noč nakupov.

J. S.