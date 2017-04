Postala sva državna prvaka

19.4.2017 | 10:00

Maribor, Loka Pri Zidanem Mostu - V soboto, 8. aprila, smo odšli na državno tekmo v karateju. Z avtomobilom smo se odpeljali v Maribor. Ko smo prispeli, smo bili že vsi neučakani, saj smo nastopali na tatamijih. Imeli smo dogovor, da ko pridemo v dvorano, pojemo in se gremo preobleči v kimone. Čez nekaj časa so tudi drugi tekmovalci in gledalci začeli prihajati. Morali smo se razgibali in vaditi kate.

Počasi se je turnir začel. Po mikrofonu so poklicali Klaro Štigl in še njene tekmovalke. Ko so vse tekmovalke dvakrat nastopale, so razglasili rezultate in izvedeli, da je Klara prva. Bila je zelo vesela, ker je bila zmagovalka. Ko je Klarina skupina končala, so poklicali našo skupino. Vsi moji tekmovalci in jaz smo nastopali v katah. Na koncu je prišla zapisnikarka in povedala, da sem tudi jaz prvi. Bil sem zelo vesel, ko sem to slišal.

Oba sva bila zelo vesela, ker sva postala državna prvaka. Za prvo mesto se je potrebno zelo truditi, redno hoditi na treninge in vztrajno vaditi.

Klara in Gašper Štigl, 3. in 5. r., POŠ Loka pri Zidanem Mostu