Čez Šrango skoraj 150 km/h

19.4.2017 | 12:15

Foto: PU NM

Novo mesto - Na območju vse Slovenije danes poteka maraton nadzora hitrosti. Namen akcije je predvsem spreminjanje vozniških navad voznikov motornih vozil. Več o maratonu nadzora hitrosti in seznam lokacij najdete na spletni strani Policije.

Neprilagojena hitrost lani botrovala 404 prometnim nesrečam

Kot so ob tem sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je bila prav neprilagojena hitrost voznikov motornih vozil na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v preteklem letu najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policisti so obravnavali 404 prometne nesreče, katerih vzrok je bil neprilagojena hitrost, kar predstavlja 29% delež vseh prometnih nesreč. Zaskrbljujoč je tudi podatek o 21% porastu tovrstnih nesreč v primerjavi z letom 2015.

Neprilagojena hitrost je bila v letu 2016 vzrok za pet prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo pet ljudi. V 197 nesrečah s telesnimi poškodbami se je 34 udeležencev hudo poškodovalo, 255 pa jih je utrpelo lažje poškodbe. Največ takih nesreč so policisti obravnavali, ko so bile vremenske razmere ugodne. Pri voznikih, ki so zaradi neprilagojene hitrosti povzročili prometne nesreče, prednjačijo vozniki v starostni skupini med 18 in 34 let.

Vse več tudi alkohola

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2016 občutno povečalo tudi število prometnih nesreč, kjer so policisti pri obravnavi nesreč pri primarnem vzroku neprilagojene hitrosti ugotovili, da so povzročitelji vozili tudi pod vplivom alkohola. To je bilo ugotovljeno pri 74 povzročiteljih, povprečna stopnja alkoholiziranosti voznikov je bila 1,36 grama alkohola na kilogram krvi.

Kot še pojasnjujejo na Policijski upravi Novo mesto, so policisti Postaje prometne policije Novo mesto v ponedeljek v naselju Šranga pri Mirni Peči, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 50 km/h, motoristu izmerili kar 149 km/h. Zapis o opravljeni meritvi si lahko ogledate v priponki.

»Voznike pozivamo, da dosledno upoštevajo cestnoprometne predpise in hitrost vožnje prilagodijo stanju vozišča, prometnim razmeram in svojim sposobnostim. Na območju Policijske uprave Novo mesto bodo policisti nadaljevali s kontrolami prometa s poudarkom na ugotavljanju prekoračitev hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola, ki sta pri nas najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.,« so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

J. S.

