Nekateri invalidi ob brezplačne vozovnice?; Domačini ponujajo rešitev; Hvaležni Rdečemu križu

19.4.2017 | 17:30

Novinarska ekipa Dolenjskega lista se je tudi tokrat lotila nekaterih bolj ali manj perečih tem. V tiskani izdaji najdete veliko odgovorov na vprašanja, ki vas pestijo. Med drugim tudi:

ODLOČITEV MESTNE OBČINE NOVO MESTO NESOCIALEN UKREP?

Po kakšnem desetletju vsi člani Medobčinskegga društva invalidov Novo mesto niso več upravičeni do brezplačnih mesečnih vozovnic za mestne avtobuse. Na uredništvo Dolenjskega lista se je tako obrnil vnuk starejših Novomeščanov, ki kljub sramotno nizkim pokojninam nista več upravičena do brezplačne mesečne vozovnice za invalide za mestne avtobuse. Preverili smo, kdaj in predvsem zakaj so se na rotovžu odločili za takšen ukrep. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

BODO POSLUŠALI DOMAČINE?

Nedavni prometni zastoji na slovensko-hrvaški meji v brežiški občini so bili prvi resen preizkus, kako se na kraju samem obnesejo evropska navodila o nujnem temeljitem nadzoru potnikov na šengenski meji. Ob dogajanju na meji se je odprlo kar nekaj vprašanj o tem, kaj storiti, da prebivalci ne bodo občutili dogajanja na meji. Domačini imajo nekaj rešitev za sprostitev prometa, vprašanje pa je, če jih bo država sploh hotela slišati.

POMOČ PRI REŠEVANJU STISKE

V Mihovici, vasi malo pred Šentjernejem, stoji stara hišica. V njej živita mama in hči, 55-letna Marija in 35-letna Sabina. Težko se prebijata iz meseca v mesec, saj je mama invalidsko upokojena, hčerka pa duševno bolna. Zato sta še kako hvaležni Območnemu združenju Rdečega križa Novo mesto, da jima pomaga pri nujnem prekritju strehe, česar sami nikoli ne bi zmogli. Njuno zgodbo predstavljamo v sveže tiskanem Dolenjcu. To pa ni vse, kar lahko preberete na 40 straneh edinega neodvisnega časopisa v tem delu Slovenije.

Dolenjski list vsak četrtek pri vašem prodajalcu časopisov. Ob tem pa naj vas opozorimo, da bo Dolenjc prihodnji teden, s prilogo Živa, zaradi praznikov izšel že v sredo.