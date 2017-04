Predsednik države blaginje, svobode, sožitja

19.4.2017 | 18:05

Milan Jazbec (desno) je avtor številnih strokovnih člankov in knjig in tudi več leposlovnih knjig. Svojo knjigo Diplomat Martin Krpan je pred časom v Ljubljani takole podaril natakarju Dragu Perhoču iz Lendave in mu tako izkazal čast in zahvalo za njuno dolgoletno nevsiljivo znanstvo. Izjemnost trenutka je bila tudi v tem, da je Perhoč prav ta dan kot natakar zadnjič pred svojo upokojitvijo delal v ljubljanski restavraciji, kjer je Jazbeca postregel velikokrat vse od njegovih študentskih let. (Foto: M. L.)

Ljubljana - Prof. dr. Milan Jazbec je danes v Ljubljani uradno napovedal kandidaturo za petega predsednika Republike Slovenije. Kandidira kot neodvisni kandidat.

»Po dobrega četrt stoletja slovenske neodvisnosti in samostojnosti, pa tudi pogosto nehvaležne tranzicije, ko se naša država že približuje 30-letnici, je Slovenija videti izčrpana. Tu pa tam se morda že zazdi, kot da je tudi zaspana. Velike zgodbe so se izpele, veliki cilji so bili že dolgo tega doseženi ali pa so ostali neuresničeni, obzorje se pogosto kaže, kot da je prazno. Sprašujemo se, kdo smo, kaj hočemo in kam gremo, a odgovorov že predolgo ni in ni. Ti se skrivajo v sami poti, ki želi naša življenja obrniti na bolje, in v razmisleku, kaj naj vsakdo od nas k temu prispeva in za to naredi,« je Jazbec ponudil v razmislek ob svoji najavi predsedniške kandidature.

Predsednik je, kot poudarja kandidat Jazbec, po ustavi predvsem najvišja moralna avtoriteta. Ravna zrelo, vsebinsko in dostojanstveno, premišljeno in srčno, pristno, iskreno in sprejemljivo za večino. S svojimi izjavami, obnašanjem in delovanjem daje zgled, povezuje in krepi standarde politične kulture.

Predsedniška funkcija po Jazbečevem pojmovanju ni namenjena spoznavanju prebivalcev in njihovega življenja, ampak mora to predsedniški kandidat prinesti s seboj. Za to mora imeti zavedanje, občutek in posluh v sebi že ves čas.

Šele ko jih ima, lahko s svojimi javnimi nastopi iskreno promovira temeljne civilizacijske vrednote. Med slednjimi Jazbec poudarja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, utrjevanje zavesti o nacionalni pripadnosti in pripadnosti mednarodni skupnosti ter načela demokracije, pravne, socialne države in solidarnosti. Predsednik mora imeti pretanjen posluh za spoštovanje različnosti in sožitje med ljudmi.

Temeljne vrednote je v okviru svoje kandidature Milan Jazbec izrazil z besedami »blaginja, svoboda, sožitje«. Blaginjo razume še posebej kot socialno državo, svobodo predvsem kot pravno, demokratično državo, sožitje pa zlasti kot posluh za sočloveka, odprtost, iskrenost in dobroto ter tudi kot sposobnost skladnosti med ljudmi in prav tako ljudi z naravo.

Jazbec se na položaj predsednika Slovenije podaja z napovedjo, da bo predsedniški funkciji povrnil državniško držo.

»To pomeni, da bom premišljen, zadržan, obenem pa tudi pozoren opazovalec. V javnosti se bom oglašal takrat, kadar bo treba z moralno avtoriteto spodbuditi razpravo, okrepiti razumevanje in pokazati na skupno pot naprej. Toda predsednik mora znati tudi presoditi, kdaj se pač ni treba oglašati. Predsedniški položaj lahko hitro razvodeni, njegov ugled pa se gradi samo na dolgi rok,« pravi.

Predsedniško funkcijo bo okrepil z vsebino, formo pa uporabljal samo zato, da pride vsebina čimbolj do izraza. Zanima ga samo dobrobit državljank in državljanov Slovenije. Po njegovem zmoremo veliko in marsikateri dosežki vseh, ki tu živimo, ki so kdaj živeli in od tu odšli, odmevajo v svetu.

Pri vsem tem bo ostal sproščen, pozitiven in odprt. »Zato, ker sem tak od vedno. Slovenija potrebuje predsednika, ki bo znal z dobro voljo, pristno energijo in zavzetostjo ustvariti moč za premik naprej. In ki ne bo vseh svojih dejanj ocenjeval z ambicijo biti za vsako ceno najbolj priljubljen. Prava priljubljenost mora priti z dejanji, sicer je prazna in brez vsebine,« meni.

Slovenska beseda, knjiga in kultura od Brižinskih spomenikov in Trubarja naprej so zanj temelj našega naroda, države in vseh nas. »To je duhovna dediščina za vse, ki živimo v tej državi, in za vse, ki živijo po svetu, a so z nami povezani. Slovenstvo je širok, globok, odprt pojem, ki presega etnične in druge vidike ter združuje in povezuje vse, ki so vanj prispevali in ki vanj prispevamo danes, ne glede na kraj in čas bivanja. Zato smo lahko postali samostojni in neodvisni, zato imamo lahko svojo državo in z njo svoje mesto pod nebeškim soncem. O tem so pesnili France Prešeren, France Balantič in Tone Pavček. Kot predsednik bom hodil po njihovi poti, ki je tudi moja že ves čas,« je zapisal.

Milan Jazbec je svojo kandidaturo pospremil še s sporočilom, ki ga je povzel po antičnem mislecu Seneki. Predsednik republike si gradi svojo promocijo s premišljeno držo in vsebinskimi izjavami, ko ima v mislih svojo državo in njene prebivalce. S tem, da dela tisto, kar je prav, in da ne poskuša ugajati vsem za vsako ceno. Predsednik naj »črpa samozavest iz svojega domačega okolja in korenin. Od tam, kjer je doma. Vsakdo je nekje doma. Le takšna pristna drža nas bo lahko popeljala naprej in navzgor. In s tako držo bomo obstali«.

Milan Jazbec je pod svoj predsedniški program zapisal imeni dveh krajev: Ljubljana in Pohanca. Izhaja namreč iz majhne vasi Pohanca (pri Brežicah).

Trenutno je slovenski veleposlanik v Makedoniji, pred tem je bil nazadnje slovenski veleposlanik v Turčiji, akreditiran še v Azarbejdžanu, Iranu, Iraku, Siriji in Libanonu. Dela okrog 35 let v diplomaciji, gospodarstvu, novinarstvu in politiki, od tega 22 let na vodstvenih delovnih mestih. Diplomiral je iz obramboslovja in novinarstva na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, se izobraževal na diplomatski šoli v Beogradu in potem doktoriral iz filozofije na celovški univerzi.

M. L.