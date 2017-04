Gorele so saje

19.4.2017 | 19:30

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

V Dolenjih Ponikvah v trebanjski občini so ob 17.40 gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Lukovek in Ponikve so nadzorovali izgorevanje saj, s termo kamero pregledali okolico dimnika, očistili dimniško tuljavo in prezračili prostore, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Ročna bomba v Brežicah

Na Prešernovi cesti v Brežicah je bila ob 8.31 najdena ročna bomba nemške izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila na varno.

Gasilci so odprli vrata

V Dolenjem Boštanju v sevniški občini so ob 10.49 gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, pa poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v četrtek dne, 20. aprila:

- od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE;

- od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC;

- od 12. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.