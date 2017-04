Zagorela električna napeljava v hiši

20.4.2017 | 07:10

Včeraj ob 7.29 uri je v Mestnem logu v občini Kočevje zagorela električna napeljava v stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Kočevje. S termo kamero so pregledali objekt. Gašenje ni bilo potrebno. Napako na napeljavi bodo odpravili delavci podjetja Elektro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE;

- od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC;

- od 12.00 do 14.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništev Sevnica med 7. in 17. uro na območju TP Metni vrh izvod Lahovnik in Krško okolica med 8. in 11. uro na območju TP Jetrno selo.

M. K.