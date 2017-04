Krkaši ohranili prvo mesto

20.4.2017 | 09:45

Foto: I.V., arhiv DL

Polzela - Košarkarji Krke so v 7. krogu lige Nova KBM za prvaka premagali Hopse Polzelo z 81:67 (20:26, 38:41, 64:53). Po treh zaporednih zmagah so tako košarkarji Hopsov doživeli četrti poraz v ligi Nova KBM za prvaka, Krka na drugi strani pa je vknjižila četrti par točk v nizu in ohranila prvo mesto na razpredelnici.

Polzeljani so pri izkupičku 3-4 in bodo do zadnjega bili boj za uvrstitev v polfinale, Novomeščani pa so si s 5-1 že zagotovili polfinale in bodo v zadnjih treh krogih napadali čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji.

Novomeščani so vprašanje zmagovalca rešili v tretji četrtini, ki so jo dobili s 26:12. Najmočnejše orožje gostov sta bila met za tri točke - iz 29 poskusov so jih zadeli štirinajst - ter Ronald Curry, ki je dosegel 31 točk ob metu trojk 7:9 (indeks 28).

Osmi krog lige Nove KBM je na sporedu v soboto, 22. aprila; Hopse čaka gostovanje v Rogaški Slatini, Krko pa Zlatorog v dvorani Leona Štuklja.

Hopsi Polzela - Krka 67:81 (26:20, 41:38, 53:64)

* Dvorana na Polzeli, gledalcev 400, sodniki: Krejić (Kranj), Špendl (Maribor), E. Javor (Ljubljana).

* Hopsi Polzela: Držić 2, Ćup 12 (1:2), Hodžić 12 (2:2), Rogelja 6 (2:3), Kosič 4, Vasilić 9 (2:2), Bukovič 3, Čebašek 19 (3:4).

* Krka: Rebec 4, Curry 31 (2:2), Rojc 6 (4:5), Jukić 3, Dimec 7 (1:2), Čebular 11, Bunić 2, Elliott 2, Luković 15.

* Prosti meti: Hopsi Polzela 10:13, Krka 7:9.

* Met za tri točke: Hopsi Polzela 9:31 (Čebašek 4, Hodžić 2, Ćup, Vasilić, Bukovič), Krka 14:29 (Curry 7, Luković 3, Čebular 3, Jukić).

* Osebne napake: Hopsi Polzela 18, Krka 22.

* Pet osebnih: /.

Izjave trenerjev:

Boštjan Kuhar, trener Hopsov Polzele: "Tekmo smo izgubili v tretji četrtini, ko nismo našli odgovora na agresivno obrambo Novomeščanov. Krka je imela izreden strelski dan. Razloga za poraz tičita tudi v obrambi pri metu z razdalje in izgubljenem skoku."

Simon Petrov, trener Krke: "Še ena pričakovano težka tekma, čeprav končni rezultat tega niti ne kaže. Zadovoljen sem, da smo v končnici uspeli obdržati hladno glavo in tekmo mirno pripeljali do zmage. Želim, da bi v enakem ritmu odigrali tudi vse preostale tekme."

STA, M. M.