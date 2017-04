Danes otvoritev hostla Bearlog

20.4.2017 | 10:45

3. kolesarski sejem v Kočevju je bil prvič na prostoru ob hostlu Bearlog, ki ga bodo danes popoldne odprli, jutri pa bo sprejel prve goste. (M. L.-S)

Kočevje - Občina Kočevje bo danes popoldan Javnemu zavodu za turizem in kulturo Kočevje predala v upravljanje Mladinski hotel Bearlog. Po predaji bo hostel, v katerem je 30 ležišč, odprl svoja vrata za oglede, jutri pa bo sprejel prve goste.

Ob otvoritvi bodo povedali na kakšen način bodo vdahnili življenje stavbi, ki je zrasla po podobi in skoraj na istem mestu, kot je stala stavba nekdanje gostilne Činkl, kasneje znane kot Gostišče Rog in še kasneje kot Škor'c. Predstavili bodo tudi, na kakšen način bo deloval hostel sredi mesta, katerega posebnost bo, da bo imel v ceno vključen tudi zajtrk, ki ga bodo pripravljali iz domačih, ekoloških lokalnih proizvodov. S tem se bo hostel povezal s ponudniki na Tržnici Kočevje, s katero pa bo hostel Bearlog, ki stoji tik ob tržnici, tudi drugače sodeloval. Tako je denimo Zavod za turizem in kulturo Kočevje že preteklo soboto sodeloval pri organizaciji kolesarskega sejma, ki ga je organizirala Tržnica Kočevje tokrat že tretjič, prvič pa v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kočevje in Kolesarskim društvom Melamin in prvič na prostoru ob hostlu. Ob tej priložnosti so predstavili tudi 6 koles, ki si jih bodo lahko v hostlu izposojali ne le gostje hostla, ampak tudi vsi drugi.

M. L.-S.