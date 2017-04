V Šentjerneju na seji skoraj do enih ponoči

20.4.2017 | 12:05

Šentjernej - Včerajšnja seja občinskega sveta je že po predlaganem dnevnem redu s 17 točkami dnevnega reda, mnogimi zelo obsežnimi in problematičnimi, ki bi zahtevale samostojno sejo, obetala dolgo sedenje v občinskih klopeh, kar se je uresničilo. Svetniki so brez odmora - kar so se sicer strinjali - vztrajali skoraj sedem ur, to pomeni že v nov, današnji dan.

Odhod Darke Brajdič.

No, nekaj izjem je bilo - romska svetnica Darka Brajdič je odšla že na začetku seje, takoj, ko je povedala, da se njenih predlogov in pripomb že vseskozi ne upošteva in da nje kot romske svetnice enostavno ni. Kljub razlagi župana Radka Luzarja je protestno zapustila sejo.

Po dobrih štirih urah in pol seje sta vstala in odšla tudi svetnika Albert Pavlič (SDS) in Vesna Bregar (CIGL) , Igor Kalin (SMC) pa je na seji ostal le še kot poslušalec.

RADI BI SE REŠILI WTE-JA IN CEROD-A

Jože Leskovar.

Svetniki so sprejeli kar nekaj pomembnih odločitev. Med drugim jih je direktor sektorja komunale v krškem Kostaku Jože Leskovar seznanil z analizo obstoječega stanja in s predlogi izboljšav in rešitev za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Šentjernej, kjer ni vse optimalno in tudi ne zakonito. Zato so svetniki zadolžili župana in občinsko upravo, da do naslednje redne seje pripravi celovito podlago za odkup obstoječe koncesije, ki jo ima občina sklenjeno z WTE iz Kranjske Gore, po preučitvi pa bo sledilo odločanje o prenehanju obstoječe koncesije.

Doc. dr. Aleksej Možina.

Pravne vidike je podrobno predstavil doc. dr. Aleksij Možina, po besedah Leskovarja eden največjih pravnih strokovnjakov na tem področju pri nas. Občina bo sedaj koncesionarja seznanila z očitki, pridobila njegovo mnenje oz. odgovor, nato pa bo sledilo odločanje o nadaljnjih ukrepih, ki za občane ne smejo biti slabši, kot so sedaj. Kot predvidevajo, se bo sodni poti verjetno težko izogniti.

Jože Leskovar je svetnikom predstavil tudi analizo obstoječega stanja s predlogi izboljšav in drugih rešitev za dejavnost ravnanja z odpadki v občini Šentjernej. Poudaril je, da Komunala Novo mesto dela dobro, medtem ko so razmere na Cerodu drugačne in bi morali več narediti na racionalizaciji, transparentnosti itd. V šentjernejski občini zberejo zelo malo ločenih odpadkov - manj kot 15 odstotkov, v krški občini npr. skoraj 70 odstotkov. Kot je povedal župan Radko Luzar, se občina od vsega začetka trudi, da si glede dogajanja v Cerodu nalijejo čisto vino, a so pri tem kot majhni solastniki neuspešni. »Do konca leta želimo najti najugodnejšo rešitev, kako s smetmi v bodoče. Zadevo bomo preučili,« je dejal in povedal še, da v projektu Cerod 2 oz. MBO ne sodelujejo.

SELITEV OBČINSKE UPRAVE

Samo Hudoklin.

Svetniki so med drugim sprejeli še pomembno odločitev, da se občinska uprava iz sedanjih prostorov na Prvomajski cesti 3a zaradi neurejenih in nejasnih razmerij z DUTB, pravno naslednico Probanke Leasing d.o.o., s katero je Občina Šentjernej leta 2009 sklenila pogodbo o poslovnem najemu prostorov, preseli v nekdanje občinske prostore na Trubarjevo cesto 5. To so prostori starega župnišča, ki jih lastnica, Župnija Šentjernej, občini da brez najemnine. Tu se že nahajajo JP EDŠ in Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kar po besedah direktorja občinske uprave Sama Hudoklina ne pomeni le racionalizacije stroškov, ampak tudi sinergijo za zaposlene in občane, ki bodo kar tri službe imeli na enem mestu.

Selitev - po obnovi prostorov - naj bi bila mogoča že do 1. junija.

Več s seje v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 44m nazaj Oceni dolenjc123 pohvalno, ti ki so ostali delujejo v dobrobit ljudi, mi jih za te namene tudi plačujemo. Ne prebereš takih novic zelo pogosto. Preglej samo prijavljene komentatorje