V Trebnjem že prvi rebalans

20.4.2017 | 11:15

Trebanjski občinski svet (Foto: J. S.)

Župan Alojzij Kastelic

Direktor občinske uprave Janez Pirc

Trebnje - Sejo trebanjskega občinskega sveta so včeraj začeli z minuto molka, s katero so se poklonili Ivi Zupančič, gledališki in filmski igralki ter časti občanki Trebnjega, ki je v petek umrla v 86 letu starosti. Zupančičeva se je namreč rodila v Šmavru pri Trebnjem, žalna seja za častno občanko pa bo v Trebnjem 3. maja.

Sicer so imeli svetniki in svetnice na dnevnem redu včerajšnje 22. redne seje le dober mesec po sprejetju dvoletnega proračuna že prvi rebalans proračuna za letos. Kot pojasnjuje župan Alojzij Kastelic, je bila sprememba nujna zaradi zapletov pri postopku komasacije v industrijski coni Trebnje. Trije od 14 lastnikov namreč podpis komasacijske pogodbe pogojujejo z nakupom zemljišča. »Če hočemo, da bodo investitorji dobili zemljo oz. da bomo postopek nadaljevali in v industrijski coni tudi omogočili gradnjo, je treba te ovire rešiti,« pravi župan, zato so v občinski upravi presodili, da je najboljša rešitev omenjeni nakup, ki so ga z rebalansom tudi omogočili, gre za okrog 150.000 evrov. »Še v letošnjem letu pa predvidevamo tudi prodajo teh zemljišč,« dodaja župan.

Nino Zajc (SD) je ob tem v razpravi vnovič opozoril, da letošnji proračun ni uravnotežen, saj predvideva 12 milijonov evrov prihodkov, medtem ko je načrtovanih odhodkov že približno 15 milijonov evrov. »Učili so me, da lahko zapraviš toliko, kolikor imaš, zato želim zagotovilo, da bodo ta zemljišča dejansko prodana. Če ne bodo, se bojim, da se bodo rezala sredstva določenim projektom, ki pa tako ali tako ne bodo vsi izvedeni,« je menil. Tudi Gregor Kaplan (ZL-DSD), ki je marčevsko proračunsko sejo obstruiral, je včeraj izrazil bojazen, da bo obravnava rebalansa postala stalnica na dnevem redu. »Ponovno se kaže, da smo nekako v stanju brez strategije, brez vizije in dolgoročno siromašimo občino oz. proračun na škodo naših občanov,« je menil.

A s 16 glasovi za so svetniki in svetnice včeraj rebalans letošnjega proračuna potrdili, ob tem so potrdili tudi amandma, ki ga je predlagala Mija Benedičič (Drot), s katerim so zagotovili osem tisoč evrov, ki jih bodo na Čatežu skupaj s krajevno skupnostjo in turističnim društvom namenili za nakup nekdanje Lesjakove gostilne, v kateri po obnovi načrtujejo turistične vsebine.

Realizacija proračuna v desetletnem povprečju

Trebanjski občinski svet je včeraj s 17 glasovi za potrdil tudi zaključni račun lanskega proračuna. Na prihodkovni strani so v Trebnjem lani realizirali dobrih 11 milijonov evrov, kar predstavlja 93,6-odst. realizacijo veljavnega plana, realizacija odhodkov pa znaša slabih 9,7 milijona evrov, kar predstavlja 78,4-odst. realizacijo veljavnega proračuna. Lani so tako ustvarili nekaj več kot 1.165.340 evrov presežka prejemkov nad izdatki, ki se prenaša v splošni sklad občine Trebnje in bo del vira za pokrivanje odhodkov v letošnjem poračunu.

»Lansko leto je bilo kar uspešno. Tudi dvoletni proračun je pripravljen, notranji spori v občinskem svetu so vse manj prisotni in delamo z zelo solidnim tempom,« ob tem ocenjuje župan, ki je z lansko realizacijo proračuna – ta je bila v desetletnem povprečju – zadovoljen.

Celostna prometna strategija

Občinski svet je včeraj sprejel tudi Celostno prometno strategijo občine Trebnje, ki so jo v Trebnjem pripravili s sofinancerskimi sredstvi Ministrstva za infrastrukturo, s pripravljenim dokumentom pa se bo občina lahko potegovala tudi za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov na omenjenem področju.

DIIP za ureditev Golievega trga

Trebanjski svetniki in svetnice pa so včeraj potrdili tudi predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev Golievega trga v Trebnjem. V sklopu urejanja tega območja bodo izvedli rekonstrukcijo komunalnih vodov, ceste ter zelenih površin in površin za pešce, trg bodo tlakovali in izvedli novo arhitekturno ureditev ter postavili novo urbano opremo. Na podlagi sprejete časovnice bo najprej potrebna izdelava projektne in druge dokumentacije, sledila bo še izbira izvajalca del in šele nato bodo dela, predvidoma leta 2019, lahko tudi začeli in jih, če bo šlo vse po načrtih, zaključili leta 2020. Naložba je skupaj ocenjena na skoraj 876 tisoč evrov, v celoti jih bo zagotovila občina, če se bodo med tem pojavile priložnost za kandidiranje na katerem od razpisov, se bodo v Trebnjem z naložbo potegovali za sofinancerska sredstva, ob tem dodaja župan.

Ostali sklepi

Na včerajšnji seji so tukajšnji svetniki in svetnice med drugim v prvi obravnavi s 14 glasovi za potrdili predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trebnje. Veljaven odlok, sprejet v letu 2009, je namreč neusklajen s kasneje sprejetimi podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, predvsem veljaven odlok ne ureja področij odvoza in čiščenja grezničnih vsebin v okviru izvajanja javne službe ter odvajanja meteornih vod v javno kanalizacij. O omenjeni problematiki bo občinski svet razpravljal še v drugi obravnavi.

Svetniki in svetnice so včeraj potrdili tudi letne programe na področju kulture, športa, socialnega varstva in mladinske dejavnosti v občini Trebnje za letos in prihodnje leto, ki bodo podlaga za ustrezne javne razpise.

J. S.

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj Oceni Matej83 »Učili so me, da lahko zapraviš toliko, kolikor imaš" Ena izmed najbolj pametnih izjav svetnikov, ki sem jih slišal v zadnjem času v občini Trebnje. Resnično upam, da bo nekoč ta rek veljal tudi za občine in državo. To, da se sprejema rebalans v tako kratkem času pa meče samo slabo luč na pripravljalca in hvala bogu, da imamo svetnike kot je Zajc, Klarič in Kaplan da opozarjajo na neskladja, čeprav so s strani župana označeni kot hujskači. 1h nazaj Oceni Gregor Kaplan Celostna prometna strategija je bila včeraj soglasno sprejeta. Dokument je zastavljen na kar nekaj stebrih med drugim tudi na tretjem, ki ureja površine namenjene za ljudi. Zadeva je kot taka bila realno živa le dobrih cca. 8 minut, saj je v razpravi o DIIP za ureditev Golievega trga bila strategija brez trohice sramu povožena z 3 ZA IN 2 PROTI (moja malenkost seveda z rdečim). Če to primerjamo s proračunom občine Trebnje, ki je zdržal dober mesec rezultat celo ni "grozljivo slab" - "Baje je bil proračun dvoletni!". S tem pa pri ponovni preučitvi strategije ne bo kaj pokazati, razen tega da bo na trgu še naprej kraljeval avto in zasledovanih/željenih/naprednih ciljev ne bo moč doseči. Morda pa je bil namen le-ta, da se počrpa sredstva za dokument, ostalo pa ni več nič važno. Odločilna glasova je prispeval zakonski par z roba občine. Svetniki iz centra 2 proti (med drugim tudi moja malenkost) in le podžupan za. Tole nekaj malega javne šminke nas bo stalo cca. 850.000 in ne bo v skladu s prometno strategijo in ne bo moč črpati drugih virov, ko bodo ti na voljo in še vedno bomo v Trebnjem dali prednost jeklenim konjičem namesto ljudem. Marsikoga je bilo včeraj sram podpreti predlagani DIIP ureditve trga zato tudi tak rezultat (3:2), hrbtenice pa tudi niso našli – sladkarije iz proračuna pač naredijo svoje. Preglej samo prijavljene komentatorje