FOTO: Gorelo v Stični; ostrešje uničeno, bivalne prostore rešili

20.4.2017 | 13:15

Stična - Minulo noč ob 1.47 je zagorela stanovanjska hiša v Stični. Posredovali so gasilci PGD Stična in Ivančna Gorica, ki so pogasili okoli 180 kvadratnih metrov ostrešja, bivalni del objekta pa so uspeli obvarovati pred ognjem, se glasi poročilo na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Zjutraj, ko so na požarišče prišli kriminalisti, smo bili tam tudi mi. Videli smo, da je ostrešje popolnoma uničeno, izolacija, strešniki, les in predmeti, ki jih je družina Iliškovič hranila na podstrešju, pa so ožgani ležali na travi ob hiši.

Še dobro, da se v dogodku nihče ni poškodoval, kajti požar je izbruhnil sredi noči, ko ljudje spijo. Prvi so številko 112 klicali sosedje, kmalu tudi družina.

»Ko smo prišli na objekt, je bil požar že razvit, streha je bila popolnoma v ognju. Gasiti smo začeli z notranjim napadom in preko lestve. V 15, 20 minutah smo požar omejili in lotili smo se posameznih žarišč, ki jih je bilo še treba pogasiti,« je pojasnil vodja intervencije Primož Kastelic, sicer poveljnik PGD Stična, in dodal, da je gasilo 35 njihovih članov in članov PGD Ivančna Gorica.

Domači so se zjutraj zahvaljevali še zadnjim gasilcem, ki so po naporni noči odhajali domov. "Res so bili korektni, z vodo so delali zelo preudarno in nam niso zalili bivalnih prostorov," povesta Zoran in Marija Iliškovič.

Kaj je botrovalo temu požaru, ki je uničil komaj sedem let staro streho, bodo povedali policisti, ko bodo zaključili preiskavo. Domači so nam rekli le to, da bi lahko zagorelo ob dimniku, saj na podstrešju, kjer je ogenj izbruhnil, ni elektrike ali drugih reči, ki bi lahko zanetile ogenj.

Dodano ob 14.20

Nataša Pučko s PU Ljubljana je sporočila, da so bili oni o tem požaru obveščeni okoli 1.45 ure. "Na kraju je bilo ugotovljeno, da je zagorelo v podstrešju stanovanjske hiše. Kljub posredovanju gasilcev je pogorela streha in mansardno stanovanje. V požaru je nastalo za več deset tisoč evrov materialne škode."

V zvezi z ugotovitvami policistov po ogledu pravi: "Dosedanje ugotovitve ogleda kažejo, da je do požara prišlo zaradi pregretosti dimnika in neustrezne namestitve dimniške tuljave. Policisti v zvezi požara nadaljujejo z zbiranjem obvestil tudi v smislu suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. V dogodku po podatkih policije ni bila nobena oseba poškodovana."

J. A., foto: J. A, družina Iliškovič

