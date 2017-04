Delavcem morajo zvišati plače

20.4.2017 | 16:05

Dušan Semolič (levo) in Mladen Novosel sta podpisala skupno izjavo z zahtevo po zvišanju plač. (Foto: M. L.)

Visoko dvignjeni prapori (Foto: M. L.)

Z rdečimi nageljni v naročju

Rajec - Danes so se na parkirišču pri gradu Mokrice srečali predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške. Gre za vsakoletno sindikalno srečanje, ki ga sindikalni centrali v počastitev 1. maja, največjega delavskega praznika, skupaj organizirata na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje/Bregana, a sta ga tokrat prestavila zaradi pričakovane gneče ob strožjem nadzoru na šengenski meji.

Predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške Dušan Semolič in Mladen Novosel sta podpisala skupno izjavo, s katero sindikata zahtevata zvišanje plač delavcem.

Zvišanje plač je nujno za omilitev rastoče družbene neenakosti. Mnoga podjetja v Sloveniji in Hrvaški poslujejo z visokimi dobički, od katerih pa večina delavcev dobi zelo malo ali nič.

Za spremembo razmer so potrebne tudi kolektivne pogodbe, ki bodo delavcem dajale več.

»Močna pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb in pridružitev sindikatom v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji je najboljši način za dosego zvišanja plač. To bistveno vpliva na odpravo plačnih razlik med moškimi in ženskami ter zmanjševanje pogodb brez določenega delovnega časa in prekarnega dela. Sindikati v državah imamo veliko vlogo tudi pri pogajanjih o zvišanju minimalne plače ter pri dvigovanju plač znotraj podjetij in dobavne verige,« sta v skupni izjavi zapisala Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške.

Sindikata v izjavi zahtevata spremembo politike varčevanja, ki so jo vlade uvedle ob izbruhu krize. Če bodo ljudje imeli več denarja, bodo več kupovali in to bo tudi okrepilo gospodarstvo. Za večjo potrošnjo potrebujejo več denarja, zato jim morajo povišati plače.

M. L.

