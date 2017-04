Ob dnevu upora proti okupatorju v ospredju vloga žensk v NOB

Častna gostja sinočnje prireditev je bila dr. Zora Konjajev. (Foto: M. Ž.)

Mladi,ki so se odzvali na natečaj z naslovom Vloga ženska v narodnoosvobodilnem gibanju na Slovenskem.

Novo mesto - Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto je sinoči v sodelovanju z novomeško knjižnico Mirana Jarca pripravilo slovesnost ob dnevu boja proti okupatorju, ki so ga tokrat posvetili vlogi žensk v narodnoosvobodilnem gibanju na Slovenskem. Na to temo so razpisali tudi natečaj, o izjemnem pomenu žensk med drugo svetovno vojno pa je spregovorila tudi častna gostja dr. Zora Konjajev.

Takrat so bile ženske borke, kurirke, obveščevalke, vrhunske zdravnice, vodilne političarke, učiteljice… na podeželju so prevzele moška opravila, postale so skrbnice družin in nosilke gospodarske dejavnosti. »Pred vojno smo ženske veljale za manjvredne, nismo dobile pravico do študija, to je bilo zelo redko, poklici so bili za ženske omejeni. Na osvobojeni zemlji v Beli krajini pa smo bile popolnoma enakopravne, počutile smo se enakovredne, naša samozavest je zelo zrasla,« je med drugim dejala Konjajeva, ki je med vojno študirala medicino in kot študentka medicine sodelovala z OF, bila zaprta in oktobra 1943 z dojenčkom odšla med partizane in delala v partizanski bolnišnici v Kanižarici. Kasneje je postala pediatrinja in znanstvenica, ki je med drugim organizirala in vodila tudi prvi regionalni center za nedonošenčke v Jugoslaviji, borila se je za pravice žensk in enoletni porodniški dopust.

V pogovoru z voditeljico večera Janjo Gazvoda se je ozrla tudi na današnji čas: »Veliko pridobitev je ostalo, nekatere so nove, vendar pa v današnjem času, ko politični tokovi tako čudno tečejo, se lahko zgodi, da nam bodo neke stvari, ki so že sprejete in so dobrobit dolgoletne bitke, odvzete. Tega ne smemo nikakor dovoliti. So pa tudi stvari, ki so še pomanjkljive, da delo žensk in moških ni enako ovrednoteno in plačano.«

Zbrane v prireditvenemu atriju knjižnice je nagovoril novomeški župan Gregor Macedoni, ki je dejal, da se bodo v mestni občini poleg pestrega dogajanja, povezanega z Jantarnim letom, letos ukvarjali tudi s t.im. pozabljeno polovico. »Gre za vlogo žensk v preteklosti in danes, saj je velikokrat spregledan in zanemarjen njihov pomen tako v vsakdanjem življenju kot na ravni družbeno-politične, znanstvene in kulturne angažiranosti in ustvarjalnosti. Z današnjim dogodkom se tako poklanjamo ženskam, ki so zaznamovale upor proti okupatorju v 2. svetovni vojni. Uspešno je realiziran natečaj za mlade raziskovalce Vloga ženska v narodnoosvobodilnem gibanju na Slovenskem, ki predstavlja prvi prispevek in uvod v letošnji projekt Pozabljena polovica, ki ga bomo zaključili v jeseni.«

Na omenjeni natečaj Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto, idejna vodja je bila Jožice Jožef Beg, so prispele tri raziskovalne naloge, in sicer o Zimi Vrščaj Holy (1912-1998), ki sta jo napisala Maks Andrin in Tomaž Stupar, učenca OŠ Stopiče, pod mentorstvom Dragice Poljanec; Zori Rupena – Katja (1920-1945) avtoric Eve Kocjan, Eme Čuk, Monike Udir in Anje Pituš, učenk OŠ Center Novo mesto, spisale pod mentorstvom Zlate Valentić, Dragice Rangus in Valterja Rabiča; Mara Rupena Osolnik (1918-2003), ki so jo naredili Pia Žnidaršič, Lan Zirkelbach in Nina Pavlin iz Tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto pod mentorstvom dr. Jožice Jožef Beg in Rose Mohar. Avtorji so za svoje delo prejeli priznanje in knjižno nagrado, roman Ilke Vašte Žrtev novega življenja.

Prireditev so obogatili praporščaki in člani Novomeške čete ter z nastopom dijakinje in dijaki Gimnazije Novo mesto in Šolskega centra Novo mesto.

