Marjan Košir kri daroval stodesetič, Peter Repovž pa stotič

20.4.2017 | 17:05

Z leve: Marjan Grahut, predsednik OZRK Novo mesto, Bernardka Krnc, županja Šmarjeških Toplic, Janez Turk, predsednik KORK Šmarjeta, jubilanta Peter Repovž in Marjan Košir, Andreja Radešček, predsednica KORK Straža, Renata Brunskole, generalna sekretarka RKS, in Mateja Šlajkovec iz OZRK Novo mesto. (Foto: M. Ž.)

Marjan Košir na jubilejnem odvzemu krvi.

Peter Repovž pri zdravnici Mojci Šimc, vodji Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto.

Novo mesto - Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je bil danes prav poseben dan, saj so imeli kar dva jubilanta s tromestnim številom darovanj – Peter Repovž iz Šmarjete je kri daroval stotič, Marjan Košir iz Straže pa že stodesetič. Jubilantoma sta med drugim prišla čestitat tudi predsednik Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Marjan Grahut in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Renata Brunskole.

55-letni Marjan Košir se je tej največji solidarnostni akciji pridružil kot 18-letnik malo pred začetkom služenja vojaškega roka. Pravi, da se ob tem enostavno počuti dobro in da rad pomaga drugim, če le lahko in ne samo kot krvodajalec. Sam k sreči do zdaj še ni potreboval krvi, jo je pa zato ob amputaciji nog njegov pokojni oče, ki je bil tudi sam krvodajalec. Tudi njegova soproga in sin darujeta kri, hčerki pa zaenkrat še ne. Zaposlen je na Gozdnem gospodarstvu Novo mesto in vseskozi zelo aktiven. »Mirovati ne morem. Sem kar bolan, če nekaj ne počnem,« je v smehu dodal.

Peter Repovž je prvič daroval kri med služenjem vojaškega roka v Komanovem, in ponosno pove, da se je rodil preprostim, vernim staršem, ki so ga naučili reda in dela. »Če poseješ, lahko pričakuješ, da boš tudi kaj požel,« je menil in dodal, da je darovanje krvi nekaj naravnega: »Če si zdrav in imaš možnost, je tvoja dolžnost, da pomagaš.« Kaže da je dober zgled, saj so njegovi trije otroci, vsi delajo v zdravstvu, krvodajalci, k temu pa je spodbudil tudi marsikaterega sodelavca v novomeški Krki, kjer so ga leta 2013 izbrali za Krkinega prostovoljca leta. Zdaj je tri leta v zasluženem pokoju, kri pa bo lahko daroval še slabo leto. Že vrsto let je aktiven spremljevalec pri Prijateljstvu bolnikov in invalidov, planinski vodnik in vodja bratovščine odraslih skavtov, otroke pa razveseljuje tudi v vlogi Miklavža.

M. Ž.

