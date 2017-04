Računsko sodišče je Občini Loški Potok izreklo mnenje s pridržkom

Župan občine Loški Potok Ivan Benčina. (Foto: M. L.-S.)

Loški Potok - Po poročanju STA je Računsko sodišče, ki je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Loški Potok v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja, občini Loški Potok o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom. Mnenje s pridržkom je sodišče izreklo, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi pri pripravi in izvrševanju proračuna, delovni uspešnosti in javnih naročilih.

Računsko sodišče je ugotovilo, poroča STA, da občina ni poslovala v skladu s predpisi oz., da obrazložitve občinskega proračuna niso popolne, da župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, da občina mesečno ni načrtovala likvidnosti proračuna in v zaključnem računu proračuna ni prikazala vseh zahtevanih podatkov.

Kot poroča STA, je občina po ugotovitvah računskega sodišča dela v znesku 220.846 evrov brez davka na dodano vrednost oddala po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ne da bi bili za to izpolnjeni pogoji, pri čemer je izvajalcu v letu 2015 plačala 62.120 evrov. V treh primerih na naročilnicah ni navedla protikorupcijske klavzule in pred izdajo naročilnice od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter prevzela za 5729 evrov več obveznosti, kot je bilo dogovorjeno z naročilnico. Prav tako je občina tudi trem prejemnikom dodelila in izplačala sredstva za sofinanciranje dejavnosti in projektov v skupnem znesku 813 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis, s tremi prejemniki sredstev, ki jim je izplačala 930 evrov, pa ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev.

Z računskega sodišča so STA sporočili, da je sodišče občini Loški Potok podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

M. L.-S.