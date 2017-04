Prekinitve dobave električne energije

20.4.2017 | 18:55

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v jutri od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE, TP LAKOTE 1/0,4KV, TP ŽALOVIČE.

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri prekinjena dobava električne energije in sicer:

- od 8.00 do 11.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI in odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH, TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, TP KAMENICA 1, TP KAMENICA 2, TP KRMAČINA, TP VIDOŠIČI in TP ŽELEZNIKI;

- od 11.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA.

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH, TP RADOVICA 2 in TP OSTRIŽ.

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 10.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA

- od 11.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.