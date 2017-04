Veter delal preglavice; pozebo odganjali z ognjem

21.4.2017 | 07:00

Sinoči ob 19.16 uri se je na strehi večstanovanjskega objekta v Ulici na Utrdbah, občina Črnomelj, zaradi močnega vetra odlomil drog od antene. Gasilci PGD Črnomelj so drog odžagali in odstranili.

Pregretje dimnika

Pb 19.25 je v naselju Korenitka, občina Trebnje, prišlo do pregretja dimniške tuljave in posledično do zadimljenosti v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Trebnje, Čatež, Občine, Šentlovrenc, Trebanjski Vrh in Velika Loka so dimniško tuljavo ohladili, dimnik očistili in prezračili ter pregledali ostale prostore.

Kurili zaradi pozebe

Davi ob 4.45 so na posestvu kmetijske šole na Sevnem pri Novem mestu opazili požar. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da delavci pod nadzorom kurijo zaradi pozebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE, TP LAKOTE 1/0,4KV, TP ŽALOVIČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH, TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, TP KAMENICA 1, TP KAMENICA 2, TP KRMAČINA, TP VIDOŠIČI in TP ŽELEZNIKI;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA.

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH, TP RADOVICA 2 in TP OSTRIŽ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8.30 in 11. uro na območju TP Veniše vas izvod smer Leskovec; nadzorništva Sevnica med 7. in 17. uro na območju TP Klavniška izvod Strnad Gline jame in med 8. in 11. uro na območju TP Žigrski Vrh izvod Žigrski Vrh; nadzorništva Krško okolica med 8. in 11. uro na območju TP Veliki Kamen izvod vikend nad TP ter nadzorništva Brežice med 8. in 10. uro na območju TP VGP Čatež izvod proti Čateškim toplicam

M. K.