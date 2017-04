Drugi list v podzemeljski Rastoči knjigi namenjen multikulturnosti

21.4.2017 | 08:05

Podzemelj - V podzemeljski osnovni šoli so včeraj pripravili dan odprtih vrat, na katerem so obrnili drugi list Rastoče knjige, ki so jo lani v obliki stilizirane bele breze postavili na šolskem hodniku. Prvi list so namenili Adolfu Rajmondu Juliju Pirschu, ki se je leta 1858 rodil v Gradcu v Beli krajini. Ko mu je bilo 16 let, se je z družino preselil v avstrijski Gradec.

Pirsch je zaslovel kot portretist, slikal pa je tudi religiozne slike in kiparil. Prepoznaven je postal s portretiranjem vladarjev in članov visoke aristokracije, predvsem s portreti rimskega papeža Leona XIII., nemškega cesarja Wilhelma in njegove žene Hermine ter avstrijskega cesarja Franca Jožefa I.

Tema letošnjega projekta pa je bila multikulturnost. Nastopili so prav vsi podzemeljski osnovnošolci, folklorna skupina Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika, Marjan Končar, Toni Gašperič in Stanko Vlašič.

Prisotne je pozdravil ravnatelj Stanko Vlašič, slavnostni govorniki pa so bili predsednik SAZU akademik dr. Tadej Bajd, idejni vodja projekta Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčič in metliški župan Darko Zevnik.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija