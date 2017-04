Pred jutrišnjim sejmom danes slovesnost

21.4.2017 | 09:00

Z leve: vodja prodaje na slovenskem trgu Borut Lipoglavšek, direktor podjetja Aleksander Cvetanovski in prokurist Branko Kos. (Foto: M. L.)

Prokurist Branko Kos (levo) in vodja razvoja Tone Vogrin (Foto: M. L.)

Krška vas - INO Brežice bo danes s slovesnostjo, ki se bo začela ob 14. uri na sedežu podjetja v Krški vasi, zaznamoval 60 let delovanja. Dogodka se bodo po napovedih udeležili med drugimi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, slovenski veleposlanik v Makedoniji Milan Jazbec in številni Inovi poslovni partnerji iz Slovenije in tujine.

Na slovesnosti bodo odprli novo upravno-poslovno-proizvodno stavbo

Jutri se bo prav tako na sedežu podjetja v Krški vasi začel dvodnevni tradicionalni Hišni sejem INO 2017, kjer bodo predstavili stroje in opremo za kmetijstvo, vinogradništvo, sadjarstvo in čebelarstvo. Sejem bo oba dneva trajal od 8. do 17. ure.

V soboto bodo v Gadovi peči v okviru sejma predstavili na terenu delovanje nekaterih Inovih strojev. Dogodek bodo organizirali v sodelovanju z Društvom vinogradnic in vinogradnikov Gadova peč in Vinogradniškim, turističnim in kulturnim društvom Cerklje ob Krki.

V naši galeriji si lahko ogledate fotografije z nedavne predstavitve, na kateri so direktor podjetja Aleksander Cvetanovski in prokurist Branko Kos ter sodelavci udeležence seznanili s poslovanjem in nekaterimi tehničnimi novostmi, ki so plod lastne inovativnosti te gospodarske družbe.

O podjetju INO Brežice podrobneje poročamo tudi v aktualni, 16. številki Dolenjskega lista.

M. L.

