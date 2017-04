Ob OŠ Vavta vas prenovljen športni park s trim stezo ob Krki

21.4.2017 | 13:35

Prenovljen športni park pri osnovni šoli Vavta vas sta s prerezom traku odprla župan Dušan Krštinc in v.d. ravnateljice Sabina Erjavec. (Foto: M. Ž.)

Trim naprave vzdolž pešpoti na drugi strani reke Krke.

Vavta vas - Ob osnovni šoli Vavta vas so včeraj odprli prenovljen in razširjen športni park. Naložba straške občine je stala 129 tisoč evrov, od tega so na razpisu Fundacije za šport dobili dobrih 39 tisočakov nepovratnega denarja, dela pa je opravilo podjetje Pagras iz Novega mesta.

Osrednji del stadiona je ostal takšen, kot je, posodobili pa so tekaško stezo okoli njega, ki je dobila tartansko podlogo, prav tako tudi stezo za skok v daljino, prenovili so površino za suvanje krogle, novi sta igrišči za odbojko na mivki in badminton, postavili pa so tudi šest naprav za zunanji fitnes, klopice in koše za smeti. Okoli celotnega igrišča so postavili ograjo in poskrbeli za osvetlitev.

»To pa ni vse, kar se je naredilo v okviru te posodobitve. Na pomoč je priskočila tudi osnova šola, ki je poskrbela za prenovo odvodnjavanja atletske steze in igrišča, nabavila je tudi vrtljiva vrata za vstop na igrišče, sekance in ograjo pri vrtcu, vrednost njenega deleža je bila dobrih 21 tisoč evrov. Komunala Novo mesto pa je športnemu parku podarila pitnik,« je na odprtju poudaril domači župan Dušan Krštinc. Ob tej priložnosti so namenu predali še osem trim naprav vzdolž pešpoti na drugi strani reke Krke, ki vodi na leseni most, zanje pa so na občini odšteli nekaj več kot 12.600 evrov.

»Športni park je pomembna pridobitev za našo malo občino. Verjamem, da se vsi skupaj zavedamo, da sta v današnjih časih še posebej pomembni skrb za zdravje in fizična aktivnost. Ta ima pozitivne učinke na naše fizično in psihično počutje in tako prispeva k večji kvaliteti življenja. Želim si, da bi se tukaj srečevale vse generacije,« je med drugim dejala v.d. ravnateljice vavtovške šole Sabina Erjavec.

M. Ž.

