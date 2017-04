Okvara na ventilu v NEK zbudila Krčane

21.4.2017 | 09:30

Foto: NEK, arhiv DL

Krško - Danes ponoči je ob stabilnem obratovanju Nuklearne elektrarne Krško na polni moči prišlo do motnje pri delovanju razbremenilnega ventila pare na enem od dveh dogrevalnikov pare in izločevalnikov vlage v klasičnem delu elektrarne. Pri tem se je v okolje sproščala para, kar je bilo slišno tudi v okolici elektrarne. Ob delnem zmanjšanju moči elektrarne se je ventil samodejno vrnil v želeni položaj, so ravnokar sporočili iz NEK.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, poteka natančna diagnostika vzroka odstopanja delovanja ventila. Za korekcijo in ustrezno nastavitev ventila bo potrebna kratkotrajna zaustavitev elektrarne, kar bodo izvedli še danes. Za ta dela je namreč potrebno temperaturo na ventilih znižati z običajnih 270 pod 60 stopinj Celzija, ponovno pa naj bi elektrarno priključili na omrežje med vikendom. Vplivov na okolje po zatrdilih odgovornih v NEK ni bilo.

M. M.

Zvočni zapisi Predsednik uprave NEK Stane Rožman o okvari ventila Predsednik uprave NEK Stane Rožman o okvari ventila