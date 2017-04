V Mokronogu so se predstavili mladi gledališčniki

21.4.2017 | 12:40

V Mokronogu so včeraj gostili regijsko srečanje otroških gledaliških skupin. (Foto: J. S.)

Na srečanju se je predstavilo osem skupin z Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Mokronog - V mokronoškem upravno-kulturnem središču so včeraj gostili regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, ki ga je pripravila trebanjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD), dogodek je povezovala Petra Krnc, zbrane pa je pozdravil tudi domači župan Anton Maver.

Maja Gal Štromar je na območnih srečanjih za včerajšnji nastop izbrala osem skupin z Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Predstavile so se: gledališka skupina oddelka "Vetrnice" in "Gusarčki" vrtca Mavrica Trebnje pod mentorstvom Brigite Borak in Ariadne Agnič z glasbeno pravljico Papirnati čolniček, Čebelice - skupina enote vrtca Sonček OŠ Belokranjskega odreda Semič pod mentorstvom Alje Bukovec in Mirjane Šutej s predstavo Prijatelji, otroška gledališka skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj pod mentorstvom Eve Starašinič z gledališko igro Junaki petega razreda, otroška gledališka skupina OŠ Artiče pod mentorstvom Mateje Jankovič Čurič s predstavo Psi, ljubezen in vneta bradavica, otroška gledališka skupina Klopotec OŠ Milana Majcna Šentjanž pod mentorstvom Helene Hribar in Jožice Pelko s predstavo Sapramišja sreča, otroška gledališka skupina Studenček OŠ Sava Kladnika Sevnica - PŠ Studenec pod mentorstvom Andreje Janc s predstavo Nekoč je bila, Gledališče otroke išče - otroška gledališka sekcija KUD Dolenjske Toplice pod mentorstvom mag. Urške Bučar in Darje Mrvar s predstavo Kraljična na zrnu graha ter šolska gledališka skupina Di Leo OŠ Šentjernej pod mentorstvom Lucije Kuntarič z muzikalom Peter Pan.

Regijsko srečanje je strokovno spremljala Simona Zorc Ramovš, gledališka igralka in režiserka, ki je svoje življenje posvetila predvsem ljubiteljski kulturi in ki bo tudi izbrala skupine za državno srečanje otroških gledališč, ki bo 7. in 8. junija v Novem mestu.

J. S.

