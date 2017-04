Prvi korak k ureditvi mirujočega prometa

Tudi svetniki se strinjajo, da je na nekaterih javnih parkiriščih potrebno urediti parkirni režim.

Žužemberški župan Franc Škufca in direktor občinske uprave Jacques Gros

Žužemberk - Žužemberški občinski svet je na sinočnji seji naredil prvi korak k ureditvi mirujočega prometa na javnih parkirnih površinah. Sprejeli so osnutek odloka, ki med drugim predvideva tudi globe za vse tiste voznike, ki bodo svoje jeklene konjičke parkirali napačno.

Kot je poudaril župan Franc Škufca, občina potrebuje ta odlok, saj na nekaterih javnih parkiriščih, predvsem na žužemberškem trgu, vozniki svoja vozila puščajo povsod, kjer je le mogoče parkiranje. V razpravi se je najprej oglasil svetnik Dare Pucelj, ki se je strinjal, da je potrebno urediti parkiranje na javnih mestih, a je od občine pričakoval, da bo občinskemu svetu predstavila nov parkirni režim. Zanimalo ga je, kje bodo dodatna parkirišča, ki jih na trgu nujno potrebujejo, kje bo označena modra cona, kje bo možno parkirati z dovolilnico in kje bodo ustavljali avtobusi, saj to v odloku ni natančno opredeljeno. »Ta odlok nam prinaša samo to, da bodo občani še dodatno kaznovani,« je dejal. Jože Zupančič je bil podobnega mnenja, saj se glede na to, da občina nima določenih parkirnih mest, »odpira prosti lov«. V razpravi se je oglasil tudi Mitja Mavsar, ki se je spraševal, zakaj niso odlok sprejeli že prej, tudi sam pa se nagiba k temu, da se najprej uredijo in določijo parkirna mesta, šele nato se sprejme odlok. Nekoliko drugačnega mnenja je bil Jože Papež, ki je svetnikom dejal, da ne smejo biti tako črnogledi. »Ne verjamem, da bo redarka takoj po sprejemu odloka hodila in pisala kazni. A nekje moramo začeti. Občina bo zagotovo v doglednem času začrtala parkirišča,« je bil prepričan.

Župan je svetnikom pojasnil, da je sprejetje odloka podlaga za pripravo drugih tehničnih pravilnikov ali ukrepov, da uredijo javna parkirišča. »Ko bodo tehnični pravilniki sprejeti, bomo natančno opredelili parkirna mesta za avtomobile, avtobuse in druga vozila, ki se bodo ustavljala v Žužemberku,« je povedal in dodal, da bodo odlok svetniki na naslednji seji obravnavali še enkrat, do takrat pa lahko občani nanj dajejo pobude, predloge oziroma pripombe.

Svetniki so med drugim potrdili tudi letni program za kulturo in šport v občini ter dejavnosti Javne gasilske službe za letošnje leto. Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja so pozitivno mnenje za ravnatelja Osnovne šole Žužemberk dali dosedanji ravnateljici Miri Kovač. Poleg nje se za mesto ravnateljice poteguje še Tanja Bergant.

Občinski svet pa je potrdil tudi zaključni račun občine za leto 2016. V njem je zapisano, da so bili prihodki realizirani 48,3-odstotno v primerjavi s planom, odhodki pa 56-odstotno. Kot je pojasnil župan, je takšna nizka realizacija predvsem na račun suhokranjskega vodovoda, saj so večino denarja za ta projekt dobili po novem letu. Bolj kot o samem zaključnem računu pa je v razpravi beseda tekla predvsem o poročilih nadzornega odbora, ki jih nekateri svetniki ob sprejemanju te točke dnevnega reda pogrešajo.

