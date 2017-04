FOTO: Otroci ob Dnevu zemlje zasedli Glavni trg

21.4.2017 | 12:00

Novo mesto - Novomeščani so letos pripravili 2. eko teden, ki se danes zaključuje na Glavnem trgu s tradicionalnim praznovanjem Dneva zemlje. Na stojnicah svoje ekološke dejavnosti in izdelke predstavlja vrsta osnovnih šol, predstavitvene stojnice in delavnice so pripravila tudi posamezna društva in organizacije, od Rdečega križa do tabornikov, zavoda za gozdove itd., dogajanje pa spremlja tudi pester program na odru pred rotovžem, kjer so med drugimi nastopile Novomeške mažorete, plesalci Plesnega studia Novo mesto in pa znana belokranjska zasedba The Plut family. Obiskovalce sta med drugimi nagovorila tudi župana MO Novo mesto in občine Straža, Gregor Macedoni in Dušan Krštinc.

Sicer pa bo v novomeškem mestnem jedru pestro ves dan, saj bo od 18. do 23. ure potekala prva letošnja Noč nakupov, ki vabi s popusti mestnih trgovin, otroškim programom, ulično glasbo itd.

M. M., foto: Jan Judnič

Zvočni zapisi Direktor JP Komunala Gregor Klemenčič Direktor JP Komunala Gregor Klemenčič

Galerija