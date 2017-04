Uspeh na spomladanskem natečaju Zavihajmo rokave za lepšo šolo

21.4.2017 | 12:35

Dolenjske Toplice - V marcu smo sodelovali na natečaju trgovskega centra Merkur »Zavihajmo rokave - za lepšo šolo«. In bili izbrani med desetimi šolami iz vse Slovenije za donacijo 200 evrov v materialu.

Pripraviti je bilo potrebno načrt za izvedbo šolskega projekta, s katerim bi olepšali okolico šole. Odločila sem se, da bi osvežili zeliščni skalnjak in okrasni vrt ob njem ter nabavili manjše orodje za njegovo obdelovanje. V prijavi sem to tudi utemeljila: »V bližnji okolici šole (pred glavnim vhodom) imamo že urejen zeliščni skalnjak od leta 2015. Ob njem je postavljen manjši kozolec v sodelovanju s srednjo lesarsko in gradbeno šolo. Dodali smo mu manjši okrasni vrt.

Za zeliščni skalnjak smo se odločili, da bi učenci in otroci vrtca spoznali zelišča, se o njih nekaj naučili in jih znali uporabljati. Zelišča že pridno uporabljamo, iz njih izdelujemo zdrave namaze, čaje, izdelujemo kreme, tonik, mazila,… Izdelke tudi uspešno prodajamo na dobrodelnem bazarju.

Strokovno znanje o zeliščih smo pridobili pri učiteljih srednje šole za biotehniko in turizem, s katerimi zelo dobro sodelujemo. In seveda iz drugih medijev.

Ker je bila letošnja zima zelo huda, nam je kar nekaj zelišč pomrznilo. Potrebno bi jih bilo dopolniti, temeljito prekopati površino, dodati zemljo in gnojilo. V lonce bi posadili sadike rožmarina in jih postavili ob skale, da jih lahko ob zmrzali umaknemo.

Primanjkuje nam specialnega orodja za vzdrževanje. Predvsem manjšega. Vzdrževanje vrta opravljajo tudi mlajši otroci.

Učenci in otroci vrtca uporabljajo zeliščni vrt za spoznavanje zelišč, njihove uporabe in ne nazadnje za urjenje delovnih navad ob skrbi za zelišča.

Učenci bodo sodelovali pri novi dosaditvi, pri vzdrževanju in pri shranjevanju zelišč. Nameravamo jih tudi razmnožiti s potaknjenci. Delo na zeliščnem vrtu bo bolj redno. Z obnovo bi zaključili do konca maja. Nadaljevali pa poleti in jeseni s shranjevanjem in izdelavo zeliščnih pripravkov.

Do konca letošnjega šolskega leta imamo namen dokončno urediti učilnico na prostem, ki je v neposredni bližini našega zeliščnega skalnjaka.

Okolico šole (ki je zelo lepa) želimo celostno urediti tako, da bo možno čim več ur pouka izvajati na prostem. Imamo namreč v določenih prostorih problem z radonom. Trudimo se pridobiti sredstva tudi s sodelovanjem na natečajih.

Sredstva smo že pridobili s prodajo izdelkov na novoletnem bazarju. Izdelali so jih učenci pri ustvarjalnih delavnicah, ki jih vodi vodja tega projekta Helena Jordan.«

Material v vrednosti 200 evrov sem že prevzela v Merkurju, na tehniškem dnevu, 12. aprila, pa smo vse že pridno posadili. In koristno uporabili nabavljeno orodje. Naše delo je prikazano na spletni strani šole v fotogaleriji.

Helena Jordan, OŠ Dolenjske Toplice