Pozdrav pomladi v vrtcu Senovo

21.4.2017 | 13:00

Senovo - V mesecu marcu smo organizirali že tradicionalno prireditev Pozdrav pomladi, ki se je odvijala v dvorani Doma XIV. divizije na Senovem. Na prireditvi so se predstavili vsi otroci vrtca. Prireditev so še dodatno popestrili otroci, ki so tekom šolskega leta obiskovali folklorno dejavnost. Tega dne so se nam premierno predstavili v novih folklornih oblačilih in zaplesali nekaj ljudskih plesov.

Da je bil zaključek večera še lepši, so poskrbeli solistka, Iva Setinšek in otroci otroškega pevskega zbora OŠ XIV. divizije Senovo pod vodstvom Petra Bunetića. Obiskovalci so se tako prepustili otroški domišljiji in uživali v petju in plesu. Bilo je veselo in razigrano, za kar smo poskrbeli mali in veliki iz vrtca Senovo.

Nina Cimerman, Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo

