Casiraghi: Priznal bi samo, če bi bil duševno prizadet

21.4.2017 | 14:15

Posvet med zagovornikom in obtoženim.

Višji državni tožilec Srečko Hočevar

Odvetnik Tomaž Toldi

Stephen Casiraghi je v preteklosti na sodišča že prihajal provokativno slečen ali popisan, tokrat ni bilo tako, bil je v srajci ter suknjiču in opravi primerno se je tudi obnašal.

Novo mesto - Pred novomeško okrožno sodnico Mojco Hode je danes na predobravnalnem naroku stopil razvpiti Stephen Casiraghi. Razlog: obtožen je preprečitve uradnega dejanja, kar se je zgodilo v zaporu na Dobu.

»Absolutno ne priznam! To bi storil edino, če bi bil duševno prizadet,« je bil njegov odgovor, ko je višji državni tožilec Srečko Hočevar prebral obtožnico. Ta se nanaša na dogodek iz leta 2014.

PAZNIKA JE HOTEL UGRIZNITI

Incident naj bi se po besedah tožilca zgodil 24. oktobra 2014 v prostoru za osebne preglede zapora na Dobu. »Z namenom, da prepreči osebni pregled, je z roko segel v hlače in ven potegnil zavitek z neznano snovjo ter ga odnesel k ustom. Pravosodni policist mu je to hotel preprečiti, zato ga je prijel za roko, obtoženi pa je začel kričati, brcati, vlekel je policistove roko k ustom, da bi ga ugriznil," je opisoval Hočevar. Drugega pravosodnega policista, ki je prihitel kolegu v pomoč, naj bi Casiraghi brcnil. Paznika sta ga na koncu le obvladala in podrla na tla, on pa se je še naprej upiral in brcal. Zavitka jima tudi takrat ni hotel izročiti.

»Če obtoženi dejanje prizna, glede na njegovo predkaznovanost predlagam eno leto in šest mesecev zapora,« je še dodal tožilec.

Kot rečeno, Cashiraghi očitanega ni priznal, je pa zahteval, da mu sodi senat.

V NOVEM MESTU IMA ODPRTE TRI ZADEVE

Njegovih obiskov na novomeškem sodišču še ni konec. Tu ima trenutno odprte tri zadeve, vse se nanašajo na njegove izpade v času prestajanja kazni v zaporu na Dobu. Poleg današnje še zaplet, ko je pazniku v obraz vrgel skodelico z mlekom (v tistem primeru je na predobravnalnem naroku že povedal, da ni kriv), pravnomočna pa je tudi obtožba, ki se nanaša na dogodek iz leta 2013, ko se je tudi zapletel v konflikt s pravosodnima policistoma, ki sta ga s službenim vozilom pripeljala v zapor.

Sodnica je povedala, da namerava najprej razpisati predobravnalni narok v zvezi z zadnjo obtožbo, potem pa vse tri združiti v en postopek. A zaradi drugih obveznosti pred jesenjo ne bo nič.

Sicer je Stephen Casiraghi trenutno v priporu v Ljubljani zaradi nevarne vožnje in upiranja policistom. Prijeli so ga le dva tedna po tistem, ko je po 20 letih odkorakal iz zapora, kjer je bil zaradi več kaznivih dejanj, med drugim tudi zaradi izživljanja nad avtoštoparko.

Zaporno kazen zaradi različnih kaznivih dejanj je prestajal na Dobu, enotna kazen zapora 22 let in 11 mesecev pa naj bi se mu iztekla avgusta 2019. Lani je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti in vrhovno sodišče je razsodilo, da je prvostopenjsko sodišče nezakonito združevalo njegove kazni.

"IZ TEGA SEM NAREDIL BIZNIS!"

Zaradi tega je sodnici danes navrgel tudi to, da bo zahteval odškodnino za pol leta, ko je bil nezakonito v zaporu. »Hvala sodišču, hvala državnim organom. Če ne bi prestajal vaše kazni, ne bi dobil odškodnine. Je treba zraven še kaj zaslužiti, iz tega sem naredil biznis,« je zabrusil sodnici in odšel. Za njim pa njegov zagovornik Tomaž Toldi.

Tekst in foto: J. A.

