Od programa do robota

21.4.2017 | 13:30

Krško - V petek, 14. aprila, je na OŠ Jurija Dalmatina Krško v sodelovanju z dijaki Šolskega centra Krško-Sevnica potekal tehniški dan z zelo zanimivimi temami. Že sam naslov tehniškega dne je pritegnil pozornost večine sedmošolcev in vsi nestrpno čakali na začetek. Eden izmed sklopov tehniškega dne je bila ura programiranja, kjer so se učenci učili osnove algoritmov, logičnega razmišljanja in osnove programskega jezika.

Uro programiranja sta izvedla učenca 3. letnika Šolskega centra Krško-Sevnica, smer računalništvo. Kaj je programiranje sta jim poskusila pokazati s pomočjo mikrokontrolerja Micro:bit. Tako so lahko učenci, vsak na računalniku zapisan program, dejansko tudi izvedli in njegovo delovanje opazovali na mikrokontrolerju. Srednješolca sta našim učencem mikrokontroler tudi predstavila, prikazala veliko načinov upravljanja ter pokazala kako se z njim učijo in ga razvijajo na njihovi srednji šoli. Učencem je bil mikrokontroler všeč. Ura igranja z njim je bila premalo, zato sta srednješolca pokazala, kako lahko učenci nadaljujejo z učenjem programiranja Micro:bita tudi doma s pomočjo Micro:bit simulatorja.

Maja Bregar

