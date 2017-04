Učenci OŠ Ane Gale Sevnica peli v Žalcu

21.4.2017 | 13:25

Žalec, Sevnica - V petek, 14. aprila, smo se učenci OŠ Ane Gale Sevnica udeležili 27. državne revije »Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo« v Žalcu. Prireditev je potekala dva dneva, na njej pa so sodelovali nastopajoči iz 51 različnih ustanov za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Nastopili so tudi učenci, ki so vključeni v šolski zborček na naši šoli.

Rdeča nit nastopa naših učencev so bile otroške ljudske pesmi, ki smo jih s petjem predstavili v venčku otroških ljudskih pesmi. Na nastopu so učenci zelo uživali, prav tako pa tudi gledalci, ki so nam po koncu glasno zaploskali.

Ogledali smo si tudi nekaj nastopajočih iz drugih ustanov in bili nad njihovimi nastopi zelo navdušeni. Dobili pa smo tudi kar nekaj idej za naslednje leto, ko upamo, da se zopet udeležimo revije.

Urška Volarič, mentorica OPZ

