Novomeščani skupno prvi na 23. Lesariadi

21.4.2017 | 16:05

Novo mesto - Na Šolskem centru Novo mesto, Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli, je včeraj potekalo 23. državno tekmovanje slovenskih lesarskih šol – Lesariada 2017, na kateri je sodelovalo 390 dijakov in dijakinj 11 slovenskih šol.

Kot so sporočili iz Šolskega centra, so v okviru srečanja potekala tekmovanja tako s področja stroke kot športa. Strokovno znanje so dijaki in dijakinje pokazali v risanju projekcij, intarziji, ročni obdelavi lesa ter kvizu. V športnih tekmovanjih pa so se pomerili v nogometu in ulični košarki.

»Dijaki so pokazali veliko športne borbenosti in ekipnega duha, v posameznih disciplinah pa so Novomeščani dosegli sledeče rezultate: Ekipa v ročni obdelavi je osvojila prvo mesto, prav tako je najboljši posameznik v ročni obdelavi postal domačin Gašper Kastelic. Prvo mesto so Novomeščani zasedli tudi v košarki, risanju projekcij ter v znanju na strokovnem kvizu. V intarziji so osvojili četrto, v nogometu pa tretje mesto,« so se pohvalili in dodali. »Dijaki naše šole so tako osvojili skupno prvo mesto, drugo mesto so zasedli lesarji iz Škofje Loke, tretji pa so bili Mariborčani!«

M. M., foto: ŠC Novo mesto

