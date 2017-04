Pred Zadrom ujeli sedem beguncev

21.4.2017 | 14:30

Foto: Damir Kovačič

Novo mesto - »Ne bojte se, ne gre za novo begunsko pot, temveč za sedem ubežnikov, ki so pobegnili v tretji etapi dirke po Hrvaški,« je sinoči duhovito sporočil Srečko Glivar iz KK Adria Mobil. Dirko je zaznamoval beg sedmerice, veter ter številni padci v tehnično zahtevnih delih etape. Največji osmoljenec etape je zmagovalec prejšnje, Kristijan Đurasek, ki je padel 40 km pred ciljem in izgubil majico vodilnega.

Najdaljšo, 237 km dolgo etapo od Imotskega do Zadra je včeraj zaznamoval beg sedmih kolesarjev, med katerimi je bil tudi član KK Adria Mobil Žiga Grošelj, ki je s sotrpini soliral več kot 200 kilometrov. Ubežnike je glavnina ujela štiri kilometre pred ciljem in zmagovalca je odločil sprint glavnine. Tokrat je bil najboljši Italijan Nicola Ruffoni.

Najboljši kolesar Adrie je bil Gašper Katrašnik na 18. mestu. Zaradi padca Kristijana Đuraseka je vodstvo prevzel Španec Jaime Roson iz ekipe Caja Rural - Seguros RGA. Na skupno 13. mesto je napredoval Radoslav Rogina iz Adrie Mobil.

Včerajšnji junak Žiga Grošelj: »Da je beg uspel, se je bilo danes potrebno zares potruditi. Presenetilo me je predvsem to, da se je v beg hotelo podati veliko kolesarjev glede na samo dolžino etape. Tako se je ubežna skupina izoblikovala šele po uri dirkanja. Z ostalimi kolesarji smo delovali složno. Posledično so imele ostale ekipe veliko dela, da nas ujamejo. Ulovili so nas približno štiri kilometre do cilja. Upam, da bo naslednjič šlo do cilja.«

Danes kolesarji vozijo na še eni šprinterski etapi od Crikvenice do Umaga v dolžini 171 km.

M. M.