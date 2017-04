Rokometašice OŠ Stopiče državne podprvakinje

21.4.2017 | 14:40

Stopiče - V torek, 11. aprila, se je v Športni dvorani Stopče odvilo državno prvenstvo osnovnih šol v rokometu za starejše učenke. Na turnirju so sodelovale igralke OŠ Nove Jarše, 1. osnovne šole Žalec in gostujoče OŠ Stopiče.

Po prihodu ekip na oder in slovenski himni je vse prisotne v dvorani nagovorila ravnateljica OŠ Stopiče Mateja Andrejčič. Predstavnik Zavoda za šport RS Planica Gašper Plestenjak je v svojem govoru opozoril na pomembnost fair playja na tekmovalnem parketu in med navijači na tribuni. Po pozdravu vseh gostov je turnir slavnostno odprla članica slovenske ženske rokometne reprezentance in kapetanka RK Krim Miša Marinček.

Sledile so tri tekme. Prva je potekala med rokometnima ekipama OŠ Stopiče in OŠ Nove Jarše. Z le golom razlike je slavila OŠ Nove Jarše. V drugi tekmi sta se pomerili ekipi OŠ Nove Jarše in 1. OŠ Žalec in tokrat so bile močnejše igralke Žalca. V zadnji tekmi pa so se domačinke spopadle z ekipo Žalca. Tekma je bila neodločena do zadnjih sekund, ko so domačinke povedle z golom prednosti in zmagale. Vsaka ekipa je tako dosegla po eno zmago, zato je o končnem zmagovalcu odločalo število golov.

Državne prvakinje v rokometu med starejšimi učenkami so postale igralke 1. OŠ Žalec, odlično drugo mesto je ostalo v Stopičah, tretje mesto pa so dosegle igralke OŠ Nove Jarše.

Tekme so na tribunah spremljali navijači vseh treh ekip, ki so športno spodbujali svoje igralke z bobni, vuvuzelami in transparenti ter tako ustvarili posebno vzdušje. Odmore med tekmami pa so s svojimi plesnimi nastopi popestrile članice plesne skupine OŠ Stopiče, Klepetulje.

S svojo prisotnostjo so turnir počastili številni gosti, poleg Miše Marinček tudi selektor slovenske ženske rokometne reprezentance in trener RK Krim Uroš Bregar, njegov pomočnik Salvador Kranjčič in rokometašica RK Krim Elizabeta Omoregie. Pri podelitvi je sodeloval tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Vsi na OŠ Stopiče smo ponosni na vrhunski dosežek naših rokometašic, saj vemo, da so ga dosegle z obilico vztrajnosti, delavnosti in kolegialnosti. Pri tem pa jih je z veliko mero potrpežljivosti spremljal njihov trener Andrej Murn.

Sabina Hočevar in Karmen Blatnik

