Metličani 20 let praznujejo mestni praznik

22.4.2017 | 08:10

Metlika - V spomin na 29. april 1365 praznujejo Metličani zadnjih 20 let svoj mestni praznik. Tega dne so bile namreč sedanji Metliki ponovno potrjene mestne pravice. Včeraj so v kulturnem domu pripravili proslavo, na kateri je predsednik mestne skupnosti Anton Bezenšek predstavil delo v skupnosti v preteklem delu ter načrte za letošnje. Poskrbeli bodo predvsem, da bo videz mesta čim lepši in da bo življenje v njem čim bolj prijetno.

Proslave so se že po tradiciji udeležili tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Metlika in Sokoli. Prav letos mineva 110 let od ustanovitve sokolskega društva Belokranjski sokoli. Za prvega starosto je bil takrat izvoljen Dako Makar. Pred desetletjem so Sokoli v Metliki oživili svoje delo in danes nastopajo po Sloveniji in tujini.

Bezenšek se je posebej zahvalil Jakobini Pahor Pugelj, ki vzorno skrbi za urejenost izložbe v pisarni mestne skupnosti v Flajšmanovi hiši na Mestnem trgu v starem mestnem jedru. Sicer pa so prisotni prisluhnili ubranemu petju okteta Vitis in si ogledali film o prvem sprehodu okrog Metlike. Ob mestnem prazniku so ga na pobudo takratnega predsednika mestne skupnosti Antona Černiča pripravili leta 1998, nanj pa se je podalo okrog 450 sprehajalcev.

Letos bo jubilejni 20. sprehod okoli Metlike v okviru mestnega praznika v nedeljo, 23. aprila. Sprehod se bo začel ob 14. uri na športnem igrišču pri osnovni šoli Metlika.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija