Kako pokositi zahteven in strm teren?

22.4.2017 | 08:20

Noben teren ni prestrm. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Še danes na dvorišču novomeškega podjetja Tabakum in na travnikih v bližnji okolici poteka dan odprtih vrat tega družinskega podjetja, na katerem predstavljajo predvsem košnjo na zahtevnih terenih.

Sodelavci Tabakuma in predstavniki dobaviteljev izvajajo demonstracije košnje na treh lokacijah, obiskovalci pa si lahko ogledajo in preizkusijo petnajst vrst kosilnic, kosilnih traktorjev in motokultivatorjev.

Predstavitve košnje bodo danes med 10. in 12. uro ter med 14. in 16. uro.

