FOTO: Avelana predstavila novo bolnišnico

22.4.2017 | 10:25

Mag. Andrej Šikovec

Novi Avelanin Center

Otočec - Podjetje Avelana, ki pod vodstvom primarija mag. Andreja Šikovca deluje od leta 2003, je javnosti včeraj predstavilo svoje nove prostore na Otočcu, v katerih bo, takoj ko bodo pridobili dovoljenje za delovanje, začela delovati prva zasebna kirurška bolnišnica na Dolenjskem.

V stavbi s 1.600 kv. metri prostorov so tri operacijske dvorane, v katerih lahko po besedah Šikovca na dan izvedejo do 18 zahtevnih operacij. Poleg so intenzivni nadzor, bolniške sobe in dnevna bolnišnica s skupaj 12 posteljami, v višjih nadstropjih pa še tri standardne enoposteljne sobe in dva nadstandardna apartmaja.

Naložba je stala 3,5 milijona evrov. Kot pravi Šikovec, so v novo bolnišnico, eno od petih zasebnih v Sloveniji, vložili ves dobiček podjetja v zadnjih 15 letih, Avelana pa je pri tem pridobila še 1,6 milijona evrov posojila podjetniškega sklada.

Avelana, ki ima v Novem mestu ambulanto, na Otočcu, v neposredni bližini novega centra, pa opravljajo operacijske posege, ima koncesijo za izvajanje zdravstvenih storitev na področju žilnih obolenj od leta 2005. Storitve opravljajo tudi za samoplačnike in znaten delež, skoraj polovico pacientov prihaja iz tujine, predvsem držav nekdanje Jugoslavije, pravi Šikovec.

V novi bolnišnico, bodo dejavnost razširili tudi na druga kirurška področja, predvsem tista, kjer se pojavljajo "ozka grla", npr. ortopedijo, Šikovec pa pričakuje, da bo tudi nova bolnišnica pridobila koncesijo za opravljanje bolnišničnih storitev. V njej bo, če bo zaživela v celoti, 30 redno zaposlenih, podjetje pa že načrtuje tudi naslednje faze razvoja, ki vključujejo gradnjo fizioterapije, varovanih stanovanj, kuhinje in restavracije, wellnesa in dodatnih parkirišč.

Besedilo in fotografije: B. B.

