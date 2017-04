Loka je bila tudi tokrat močnejša

22.4.2017

Foto: Danilo Kesič

Novo mesto - Rokometaši Krke tudi po peti tekmi v skupini za prvaka ostajajo brez točke. Peti poraz so jim prizadejali pred tem predzadnji Škofjeločani, ki so s tem prišli do druge zmage.

Krka je tekmo začela slabo in v prvem polčasu so Škofjeločani nekajkrat vodili s celo sedmimi zadetki. Ob polčasu so Novomeščani zaostajali za štiri, v drugem delu pa so z boljšo igro prednost gostiteljev kmalu povsem izničili in v 48. minuti celo povedli z 21:20.

Škofjeločani so odgovorili z delnim izidom 5:0, a se je Krka spet pobrala in dve minuti pred koncem je Jaka Jakše razliko znova zmanjšal na le gol zaostanka. Grega Jamnik sicer ni zadel s sedmih metrov, vendar je Žiga Bradeško gostom zagotovil prednost dveh golov (27:25). Leon Rašo je nato vlili nekaj upanja domačim, ki pa popolnega preobrata vendarle niso pripravili.

Aleksandar Tomić, KRKA : "Po slabšem prvem polčasu smo se v drugem delu uspeli dvigniti kot ekipa, pa tudi publika nas je na nek način dvignila, čeprav bi lahko bila podpora s tribun številčnejša. Na koncu nam je zmanjkalo nekaj športne sreče. Res škoda, čeprav je bila tekma res dobra. Lahko rečem, da smo odigrali eno boljših tekem v končnici. Čaka nas Koper in če bomo odigrali na tak način proti njim, kot smo danes v drugem delu, se lahko nadejamo prvih točk, ki pa si jih zelo želimo in potrebujemo."

Siniša Markota, trener Loke: "Najprej bi čestital mojim fantom in ekipi Krke za dobro in borbeno igro. Res je, da nam Krka kot ekipa zelo ustreza in verjamem, da imajo proti nam nek rešpekt. Drugače pa bi lahko tekmo rešili že v prvem polčasu. Pri razliki sedmih golov smo pač mislili, da je tekma dobljena, prenehali smo igrati obrambo, kar so domačini izkoristili in nas v drugem delu ujeli in videli, da še imajo možnosti za zmago. Vedel sem, da bo prišlo naših pet minut, kar se je pokazalo ravno v končnici in z malo sreče smo tekmo dobili."

Krka : Urbanscape Loka 26:27 (12:16)

* Športna dvorana Marof, gledalcev 200, sodnika: Deržek, Nahtigal.

* Krka: Nunčič, L. Rašo 3, Jurečič 11 (4), Lavrič 1, Didovič 1, Okleščen 5, Furdi, Pršina, Tomić, Irman 1, Jakše 1, Udovč, D. Rašo, Brajer, Bezgovšek, Klobčar 3 (1).

* Urbanscape Loka: Vrbinc 5, Šibanc, Gartner, Kavčič 7, Vilfan, Cingesar 7, Bradeško 2, Damijan 1 (1), Panjatar, M. Pipp, Bergant 1, A. Jesenko 2, Pokoron, Plestenjak, Maček, Jamnik 2 (1).

* Izidi:

- končnica za prvaka, 5. krog:

- petek:

Krka - Urbanscape Loka 26:27 (12:16)

- sobota, 22. april:

19.00 Riko Ribnica - Koper 2013

- sreda, 26. april:

18.00 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 4 4 0 0 143:108 46 (38)

2. Gorenje Velenje 4 4 0 0 117:91 46 (38)

3. Riko Ribnica 4 2 0 2 114:116 40 (36)

4. Koper 2013 4 1 0 3 96:105 40 (38)

5. Urbanscape Loka 5 2 0 3 126:135 33 (29)

6. Krka 5 0 0 5 129:168 28 (28)

- skupina za obstanek, 8. krog:

- sobota, 22. april:

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Jeruzalem Ormož

19.00 Istrabenz plini Izola - Maribor Branik

- sobota, 6. maj:

19.30 Dol TKI Hrastnik - Dobova

- torek, 16. maj:

19.30 Drava Ptuj - Trimo Trebnje

- lestvica:

1. Maribor Branik 7 5 1 1 219:180 37 (26)

2. Trimo Trebnje 7 6 0 1 203:175 35 (23)

3. Jeruzalem Ormož 7 5 0 2 218:196 33 (23)

4. Dobova 7 3 0 4 189:188 29 (23)

5. Slovenj Gradec 2011 7 3 2 2 184:177 23 (15)

6. Dol TKI Hrastnik 7 2 1 2 212:217 20 (15)

7. Drava Ptuj 7 1 0 6 189:226 10 (8)

8. Istrabenz plini Izola 7 1 0 6 152:207 2 (0)

* Opomba: pri lestvicah so v oklepajih zapisane točke, ki so jih ekipe iz rednega dela prenesle v končnico

B. B.

