Dušan Rajović peti v Umagu

22.4.2017

Dušan Rajović

Novo mesto - Četrta etapa kolesarske dirke po Hrvaški od Crikvenice do Umaga je bila dolga 171 kilometrov. Drugo etapo zapored je osvojil Italijan Nicola Ruffoni (Bardiani – CSF), ki je v ciljnem šprintu premagal rojaka Alana Marangonija (Nippo - Vini Fantini), ki je bil dolgo časa v pobegu. Drugi je bil Italijan Riccardo Minali (Astana Pro Team) in tretji Rus Ivan Savitskiy (Gazprom-RusVelo). Odlično sta se odrezala Adriina kolesarja Dušan Rajović s 5. in Gašper Katrašnik z 10. mestom.

Pred odločilno kraljevsko etapo so se šprinterji v petek še enkrat udarili za etapno zmago. Italijan Nicola Ruffoni je zmagal še drugič zapored. Tokrat sta bila odlična dva kolesarja Adrie Mobil, Dušan Rajović na petem in Gašper Katrašnik na desetem mestu. Zaradi »luknje« v glavnini je Španec Jaime Roson zaostal nekaj sekund in Vincenzo Nibali prevzel majico vodilnega. Radoslav Rogina je napredoval na dvanajsto mesto.

Dušan Rajovič: »Danes sem imel dobro pozicijo. Ekipa me je pripeljala naprej in sem poskusil sprintati z najboljšim. Danes je bilo dobro a obljubljam, da bo še boljše«.

Po dirki je trener Mervar Boštjan ocenil etapo in delno izdal taktiko Adrie za sobotno odločilno etapo s ciljem na Učki: »Tudi danes smo si želeli v beg. Tokrat se ni izšlo, saj je težko vedno zadeti pravi beg. Na cilju se je izkazal Dušan Rajović, ki se razvija v dobrega sprinterja. V soboto nameravam v beg poslati Jureta Golčerja, saj želim imeti spredaj dobrega kolesarja. Radoslav Rogina bo čakal na zadnji vzpon in se bo poskušal držati najboljših in prebiti med prvo deseterico«.

S. G.