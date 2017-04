Pohvale z besedo in harmoniko, iz Švice pa celo kip

22.4.2017 | 17:45

Aleksander Cvetanovski, minister Zdravko Počivalšek in prokurist Branko Kos so prerezali trak in s tem odprli nov objekt. (Foto: M. L.)

Direktor Aleksander Cvetanovski (Foto: M. L.9

Nuša Derenda je z izvedbami v izvirnih jezikih požela tudi močan aplavz tujih gostov. (Foto: M. L.)

Krška vas - Podjetje INO Brežice je svojem sedežu v Krški vasi včeraj zaznamovalo 60-letnico delovanja.

Branku Kosu sta Simon Vidmar (levo) in Rok Kerin v imenu zaposlenih zaigrala s harmoniko. (Foto: M. L.)

Številne udeležence, med katerimi so bili poleg zaposlenih in nekaterih domačinov tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, slovenski veleposlanik v Makedoniji Milan Jazbec, brežiški župan Ivan Molan, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek, številni Inovi poslovni partnerji iz Slovenije, Evrope in sveta in drugi, je pozdravil prokurist podjetja Branko Kos. Predstavil je nastajanje danes gospodarsko in tehnološko močnega podjetja. Glede predstavljanja v tujini je med drugim dejal, da so se slovenski proizvajalci povezali in tako skupaj nastopajo na nekaterih mednarodnih sejmih.

Kos se je med drugim zahvalil veleposlaniku Milanu Jazbecu za njegovo strokovno pomoč Inu pri pridobivanju nekaterih dokumentov v poslovanju s tujino.

Zbrane je pozdravil tudi direktor Ina Aleksander Cvetanovski, ki je ob tem govoril O podjetju, njegovih načrtih in mestu na trgu.

INO izvaža velik del svoje proizvodnje, kot je poudaril minister Zdravko Počivalšek, ki je podjetje označil za zelo uspešno in pomembno.

Predsednika gospodarske zbornice Mačkoška veseli še posebej, kot je poudaril, da Ino toliko vlaga v razvoj in da nastopa s prepoznavno lastno blagovno znamko.

Podjetje INO je, kot je menil župan Molan, izbralo pred leti pravo pot v podjetništvu. Začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja je bil po njegovem nenaklonjen gospodarstvu. »Takrat se je zdelo, da bomo mi imeli samo inženiring, in da bomo lagodno živeli. A to ni šlo; mnoga podjetja, kjer so razmišljali tako, so propadla,« je poudaril župan in dejal, da so v občini Brežice še nekatera zelo uspešna podjetja s poslovnim pristopom, kot ga ima INO.

Veleposlanik Jazbec je med drugim pohvalil začetne in poznejše odločitve Branka Kosa pri njegovem vodenju Ina. Uspešno poslovanje podjetja je pomembno ne samo za podjetje samo, ampak tudi za cel prostor, ki s tem dobiva podlago za tako potrebno samozavest.

Podjetje je prejelo plaketo Gospodarske zbornice Slovenije in plaketo brežiškega župana Ivana Molana.

Ob jubileju je podjetje podelilo svojim zaposlenim zahvale za dolgoletno delo v kolektivu in zahvale poslovnim partnerjem. V izjemno čustvenem ozračju pa so se tudi delavci zahvalili Branku Kosu, sedanjemu prokuristu in pred tem dolgoletnemu direktorju in utemeljitelju podjetja. Podelili so mu pisno zahvalo, poleg tega sta mu Rok Kerin in Simon Vidmar zaigrala na harmoniko.

Kos je prejel tudi darila poslovnih partnerjev. Tako sta predstavnika iz Švice prinesla na oder lesen kip maskote podjetja Ino.

Na slovesnosti, ki jo je vodila Bernarda Žarn, so v programu nastopili Nuša Derenda, harmonikar Erik Hočevar in Folklorna skupina Kozje, ki jo INO podpira.

Jubilej so počastili tudi z odprtjem novega upravno-poslovno-proizvodnega objekta s 1.800 m² površine.

M. L.

