Zagorela dva avta, poškodba z žago

22.4.2017 | 20:25

Danes ob 11.32 je na cesti Črnomelj—Adlešiči pri Črnomlju gorel osebni avto. Gasilci PGD Črnomelj so goreče vozilo pogasili. Avto, ki je imel vgrajen pogon na avtoplin, je uničen v celoti.

Ob 15.49 je na avtocesti Obrežje—Ljubljana pred priključkom Trebnje vzhod v smeri Ljubljane gorelo osebno vozilo. Pred prihodom gasilcev je požar delno pogasil lastnik, gasilci PGD Trebnje in GRC Novo mesto pa so požar dokončno pogasili, odklopili akumulator, s termo kamero pregledali motorni prostor in počistili razlite motorne tekočine na vozišču.

Gorelo na Jedinščici

Ob 16.05 so na Jedinščici v Novem mestu gorele suhe veje, stara trava in drugi odpadki na bregu ob potoku Težka voda. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini približno dvesto kvadratnih metrov. Ogenj je ožgal tudi nekaj dreves.

Dimniški požar

Ob 15.41 so na Ceglerjevi ulici v Višnji Gori gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Višnja Gora so počakali do izgoretja saj, izpraznili peč, pregledali dimnik in zaradi dotrajanega dimnika odsvetovali kurjenje.

Topovska granata

Ob 7.58 so delavci pri opravljanju zemeljskih del na brežini reke Save, občina Brežice, našli topovsko granato. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta odstranila in na varno shranila topovsko granato, kalibra 75 mm in pet kosov pehotnega streliva nemške izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

Poškodovala se je

Ob 16.21 se je v kraju Bukošek, občina Brežice, pri delu s krožno žago občanka poškodovala roko. Reševalci NMP Brežice so jo na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Urgentni center Brežice.

B. B.