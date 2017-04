Rogina ni zdržal tempa Bahrajn Meride

22.4.2017 | 20:35

Foto: Damir Kovačič

Učka - Španec Jaime Roson je junak pete - kraljevske etapa na dirki po Hrvaški od Poreča do Učke. Štiriindvajsetletni Španec je zaključnih metrih vzpona napadel in strl odpor favorita Vincenza Nibalija. Po zaslugi odbitnih bonifikacij je za dve sekundi prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi. Najboljši kolesar Adrie Mobil je bil Radoslav Rogina na osemnajstem mestu.

Kraljevska etapa je potekala povsem po predvidevanjih. Ekipa Bahrain Merida je nadzorovala položaj skozi vso etapo. Pustili so par ubežnikov, ki pa so bili veš čas na dosegu roke. Vzpon na Učko je vsa Bahrajnska ekipa diktirala visok tempo in nikomur ni uspelo pobegniti. Z zmago so se tako udarili favoriti. Etapo je zmagal Španec Jaime Roson in prevzel skupno vodstvo. Nikomur od novomeških kolesarjev se ni uspelo uvrstiti med deseterico. Še najbližji je bi Radoslav Rogina na osemnajstem mestu in je skupno štirinajsti. Po etapi je bil kratek: »Potihoma sem upal, da mi bo šlo boljše kot na drugi etapi pa mi ni. Zato nisem zadovoljen, čeprav sem se boril na vso moč«. Trener Boštjan Mervar: »Danes nismo imeli veliko taktičnega prostora. Dirkalo se je na moč in razplet na etapi je tak kot je. Žal se Rogini ni uspelo prebiti med željeno deseterico«

Pred zadnjo etapo od Samobora do Zagreba še ni vse odločeno. Jaima Rosona in Vincenza Nibalija ločita le dve sekundi, kar obeta velik boj do samega zaključka dirke. Cilj v Zagrebu je tehnično zelo zahteven, zato se bo Spanec moral za skupno zmago še zelo potruditi.

S. G.