V Kočevskem rogu bo znova pestro poletje

23.4.2017 | 08:00

Poletje v Kočevskem rogu so predstavili: Robert Kruh z novomeške območne enote zavoda za gozdove Slovenija, biolog Andrej Hudoklin in Primož Primec, vodja TIC-a Dolenjske Toplice.

Obrh - Kočevski rog slovi kot območje izjemne naravne in kulturne dediščine. A obsežno območje, bogato z gozdom, je bilo v preteklosti turistično zapostavljeno. Občina Dolenjske Toplice je lansko poletje skupaj z nekaterimi društvi in posamezniki, ki so povezani ali delujejo tam, povabila ljudi v roške gozdove. Odziv je bil dober, zato so se tudi letos odločili, da vrata Kočevskega roga znova odprejo zainteresirani in ozaveščeni javnosti.

V ta namen pripravljajo pester program dogodkov z različnih tematskih področjih. Nosilci dogodkov so društva, zavodi in druge ustanove ter posamezniku, ki tam živijo, delajo, raziskujejo roško naravo in sledi preteklosti ali pa iščejo ustvarjalne navdihe in rekreativne potenciale. Če se je lani zvrstilo 17 dogodkov, jih letos pripravljajo 21. »Poskušamo bit čimbolj vsebinski in zajeti tiste teme, ki so za Kočevski rog najbolj prepoznavne in ljudi zanimajo. Zato smo letos vključili tudi akterje iz semiške, kočevske in žužemberške občine. Program je letos vsebinsko bogatejši,« je povedal biolog Andrej Hudoklin in poudaril, da je večina dogodkov brezplačnih.

Prva dva dogodka, in sicer pohod po naravoslovni gozdni poti Rožek ter pohod po poti spominov iz Starega Loga na Pugled – Žiben, sta bila že včeraj, ko so pripravili tudi novinarsko konferenco in podrobno predstavili poletje v Kočevskem rogu. Če je bila lani večina dogodkov strnjenih v mesec julij, so letos koledar prireditev raztegnili vse do septembra.

Novost oziroma pridobitev drugega poletja v Kočevskem rogu, kot so poimenovali niz dogodkov, je tudi izletniška karta. »Nekomu, ki ne pozna Kočevskega roga, bo ta karta zelo dobro prav prišla. Na njej je predstavljenih tudi veliko zanimivih objektov, pešpoti, kolesarskih poti in drugih informacij, ki bodo obiskovalcem gozda prišle prav,« je dejal Robert Kruh iz novomeške območne enote zavoda za gozdove Slovenija.

Cilj vseh je, da v roške gozdove privabijo čim širši krog ljudi iz bližnje in daljne okolice, ki si želijo ta prostor skozi te tematske dogodke spoznati nekoliko drugače. Na občini se zavedajo, da je to priložnost za še boljši razvoj turizma. »Je pa to zelo občutljiv turizem. Gre za naravno okolje, ki ni dovzetno za velike množice ljudi, saj lahko hitro pride do vznemirjanja tam živečih živali. Zato stremimo k manjšim skupinam do 30 ljudi. Ti si bodo lahko ogledali čebelarje, polharje, povojne poboje, spoznali izkušnjo druge svetovne vojne v Kočevskem rogu in drugo,« je dejal Primož Primec, vodja Turistično informacijskega centra Dolenjske Toplice.

Začetek roškega poleta so včeraj obeležili z odprtjem nove vstopne informacijske table v Podturnu.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija