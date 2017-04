Hacetovo priznanje Francu Šinkovcu, kipec gasilca Jožetu Nemaniču

Majšperk/Črenšovci - Včeraj je bila v Majšperku 4. seja Plenuma Gasilske zveze Slovenije. Na plenumu so delegati slovenskih gasilcev in gasilk pregledali svoje delo, sprejeli program aktivnosti za to leto ter z zadovoljstvom ugotavljali, da so člani najštevilčnejše humanitarne organizacije v državi. Kot je povedal predsednik GZS Jošt Jakša, so zadovoljni, da se jim pridružuje vse več mladih in da so zelo aktivne in uspešne tudi ženske gasilske desetine.

Ker je edino plačilo, ki ga za svoje delo prejmejo gasilci zahvala, tudi sami ne pozabljajo na tovrstna priznanja. Tako so v Majšperku podelili plakete in kipce gasilca ter priznanja Matevža Haceta, najvišjega priznanja v gasilstvu. Podelila sta jih Jošt Jakša in Franci Petek, predsednik in poveljnik GZS.

HACETOVO PRIZNANJE ŠINKOVCU

Hacetovo priznanje prejema Franc Šinkovec (na levi).

Najvišje priznanje v gasilstvu – priznanje Matevža Haceta – je letos med drugim prejel Franc Šinkovec, član GZ Šentjernej. V obrazložitvi so o Šinkovcu zapisali naslednje.

Franc Šinkovec se je v gasilske vrste vključil kot 7-letni fant, saj je bil njegov oče ustanovitelj PGD Mokro Polje. Ko je odrasel, je v društvu najprej opravljal funkcijo mentorja številnih tekmovalnih desetin – od pionirskih do članskih. Z mladinsko desetino in desetino članic se je uvrstil na državno tekmovanje. Bil je strojnik, nato voznik, podpoveljnik, tajnik, poveljnik in kasneje predsednik društva.

Zelo aktiven je bil na nivoju tedanje GZ Novo mesto. Več kot dvajset let je bil član Predsedstva Zveze. Bil je tajnik GZ in podpredsednik, zadolžen za operativo vse do leta 2000. V novo ustanovljeni Občini Šentjernej je bil od leta 1994 član občinskega Poveljstva in poveljnik štaba Civilne zaščite. Od leta 1998 je – poleg vodenja štaba Civilne zaščite – prevzel vodenje občinskega gasilskega Poveljstva. Bil je pobudnik in glavni organizator ustanovitve Gasilske zveze Šentjernej leta 2000. Do leta 2008 je bil tudi njen predsednik – z izkušnjami je bistveno pripomogel k njenemu razvoju.

Ves čas delovanja v gasilski organizaciji se je izobraževal – vse do čina višjega gasilskega častnika 2. st. Opravil je več specialnosti. Trenutno opravlja funkcijo člana Komisije za statusna vprašanja pri Gasilski zvezi Slovenije. S prizadevnostjo daje zgled mladim članom, zato zasluženo prejme priznanje Matevža Haceta.

KIPEC GASILCU JOŽETU NEMANIČU

Skupinska slika letošnjih prejemnikov priznanj, v sredini ministrica Katičeva.

Med prejemniki priznanja kipec gasilca je tudi Belokranjec Jože Nemanič. V obrazložitvi so zapisali.

Jože Nemanič se je rodil 26. novembra 1951. Že v otroških letih se je zapisal gasilstvu. Leta 1966 je vstopil v gasilske vrste PGD Dobravice. Po poroki se je preselil v Čurile in postal član PGD Rosalnice. Kot vsestranski gasilec je leta 1993 prevzel funkcijo predsednika GZ Metlika in bil njen predsednik polnih osemnajst let. V tem času je bil en mandat član Komisije za zgodovino požarnega varstva in član Predsedstva Gasilske zveze Slovenije. Pod njegovim vodstvom je GZ Metlika v samostojni Sloveniji dobila nov zagon.

Pri delovanju je vedno pokazal svoje organizacijske sposobnosti. Opravil je tečaj za gasilskega častnika in spodbujal izobraževanje gasilcev. Skrbel je za opremljanje društev. Velik poudarek je dajal delovanju mladine in članic. Čeprav je bil predsednik, ni nikoli zanemaril operativnega delovanja. Vodil je praznovanja ob 130- in 140-letnici gasilstva na Slovenskem v Metliki. Poseben pomen je dajal delovanju osrednjega gasilskega društva v občini Metlika, saj je prav PGD Metlika najstarejše društvo na Slovenskem.

Sodeloval je pri ustanavljanju Belokranjske regije, ki je povezala gasilce v Beli krajini. Skrbel je za uspešno sodelovanje s sosednjimi društvi iz Republike Hrvaške, za kar je prejel številna hrvaška priznanja. Znanje in sposobnosti je posvetil gasilski organizaciji, zato gre Kipec gasilca v prave roke.

Na prireditvi je bila tudi Andreja Katič, ministrica za obrambo, ki se je v nagovoru zahvalila za povabilo na pomemben dogodek in za vse predano delo, ki ga opravijo gasilci. Izpostavila je visoko stopnjo profesionalnosti, usposobljenosti, izurjenosti in pripravljenosti, da slovenski gasilci pomagajo sočloveku v prav vsaki nesreči: "Ne gre samo za sodobno zaščitno in reševalno opremo – največja prednost je v vsakem posamezniku, gasilcu, njegovi pripravljenosti, znanju in usposobljenosti,« je dejala.

